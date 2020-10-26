نشكركم على قرائتكم خبر بعد حملة المقاطعة.. فرنسا تناشد الدول الإسلامية وتخالف ‘‘ماكرون’’ وتُصدر البيان رقم1 على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - حثت وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا، اليوم الأحد، الدول الإسلامية على عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن: الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، بحسب "رويترز".

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وقال البيان إن:" دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال قبل أيام خلال حفل تأبين المعلم صمويل باتي الذي قتل على خلفية الرسوم المسيئة:"صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

وأضاف الرئيس الفرنسي:"لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض ".

وأشعلت كلمة الرئيس الفرنسي غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مستخدمون مسلمون بمقاطعة المنتجات الفرنسية.