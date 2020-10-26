نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. ياسمين صبري تعلق على حملها من أبو هشيمة وسر نحافة أردافها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٢ مساءً (دوت الخليج)

تحولت الكثير من الأنظار إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري أثناء وقوفها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي الدولي. واستغل عدد من المراسلين المناسبة ليطرحوا عليها أسئلة حول أخبار أشيعت في أوقات سابقة وتناولت حياتها الخاصة.

ويعتبر موضوع حملها أبرز ما شغل الجمهور بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. وعلقت على ذلك في لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي. وقالت إن ما يشاع بشأنها لا يشغل اهتمامها ولا يترك أثراً في داخلها وأن هذا يشمل موضوع الحمل وعلقت: "الوقت بيقول كل حاجة".

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كذلك أجري معها على هامش المهرجان لقاء ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC. وفيه ردت على سؤال عن الإجراءات التي تأخذها من أجل حماية نفسها من خطر انتشار الفيروس المستجد.

وقالت إنها لا تخاف مع الإشارة إلى انها ربما أصيبت به من دون أن تعلم وأن بعض الناس قد ينجون منه على عكس آخرين معلقة: "البقاء للأقوى".

وسئلت عما إذا خسرت الوزن فأجابت بأنها لا تعلم فعلاً مع التأكيد على أنها لا تراقب وزنها وأنها تواصل ممارسة التمارين الرياضية.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري، أكدت أنها تحرص على التواجد والحضور في مهرجان الجونة السينمائي كل عام، كونه يمثل جزءا هاما من حياة الممثل.

وقالت صبري في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "on"، "أنا إنسانة مسالمة بطبعي ولا يعني أنني أركب سيارة رولز رايس، أن هذا سيؤثر على طبعي".

وأضافت: "أنا إنسانة عصامية كونت نفسي بنفسي، وأحمد أيضا إنسان عصامي".

وتابعت: "أكون حريصة على التواجد في المهرجان كل عام، لأنه جزء كبير من عالم الممثل.. أكون سعيدة فيه وأحضره منذ انطلاقاته الأولى.. وهو المهرجان الوحيد الذي أحضره".

وأشارت إلى أنه "المفروض كل إنسان يأخذ تقديره في عينه بنفسه لا من تقييم الناس.. ممكن الإنسان يتأثر بتقييم الآخرين ولكن علينا أن نعمل على تقييم أنفسنا أولا".

وأكدت الفنانة المصرية أنها "شرعت في دراسة تطوير الذات منذ خمس سنوات وتأثرت جدا بالموضوع مما دفعها لدراسة علم السيكولوجي، وبعدها انتقلت للدراسة الرسمية للمجال الذي تهتم به ثم دخلت الجامعة وتدرس أونلاين خاصة في وقت الحظر في جامعة هارفارد".

وتزوجت ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، وآخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي.

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