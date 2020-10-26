أجمل ممثلة سعودية تقتحم هوليود وتشارك في فيلم رعب أمريكي.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول تقرير مصور بثته قناة mbc حول ممثلة سعودية تصل هوليود، عاصمة السينما الأميركية.

ويتحدث التقير عن الممثلة السعودية عهد كامل، التي تم اختيارها لتكون أول ممثلة سعودية في بطولة فيلم الرعب بينغ “Being”، وهو من إخراج دوغلاس وليامز وإنتاج عاصمة السينما الأميركية هوليوود.

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ونالت عهد كامل شهرتها من مشاركتها في بطولة الفيلم السعودي، "وجدة"، للمخرجة هيفاء المنصور، الذي وصل لمراحل متقدمة في ترشيحات حفل جوائز الأوسكار الأمريكية.

وعهد كامل حاصلة على بكالوريوس في الرسوم المتحركة والاتصالات، بعدما درست المحاماة، كما نالت دبلوما في الإخراج من أكاديمية نيويورك للأفلام في عام 2005، بينما درست التمثيل على يد ويليام إيسبر في الاستديو الخاص.

وتعتبر عهد كامل أيضا أول ممثلة سعودية تلعب دورا رئيسيا في مسلسل أجنبي من إنتاج شبكة “نتفليكس” على شاشة قناة “بي بي سي” البريطانية، وهو “كولاتيرال” (Collateral).

وبدأت كامل مسيرتها المهنية، كمخرجة في الفيلم القصير”ثري كينز” Three Queens عام 2006، ثم صنعت عام 2009 أهم أفلامها “القندرجي”، الذي حازت عنه جوائز في مهرجانات دولية.

وأخرجت فيلم “الإسكافي”، الذي نال الجائزة الذهبية لأفضل فيلم قصير بمهرجان بيروت الدولي في نسخة عام 2010،.

ويذكر أنها حصدت الجائزة الذهبية من المهرجان نفسه في عام 2013 عن فيلمها “حرمة”.

وكانت المشاركة الأولى لعهد كامل، في الفيلم التركي “رزان”، الذي نالت عنه جائزة “البوابة الذهبية” لأفضل ممثلة من مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي.





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