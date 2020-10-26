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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نعت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الاثنين، عزة الدوري.

وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعزي نفسي وكل العراقيين الأماجد وكل محبيه في العراق في الوطن والعالم العربي، عمي الغالي، الرفيق المناضل، عزة إبراهيم، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، وقائد الجهاد والتحرير في عراقنا".

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رغد ابنة صدام حسين تكشف سر وموقف لا يُنسى فعله معها عزة الدوري قبل وفاته

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وأضافت رغد صدام حسين: "لقد كنت الأخ والسند الحقيقي لوالدي طيلة فترة الحكم وما بعده، وقاومت الاحتلال وأعوانه بشجاعة كبيرة، وقفة إجلال واحترام وإكبار لك أيها البطل المقدام، يا من حافظت على الأساسيات، رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتك".

وتذكرت رغد صدام حسين سرًا وموقفا لا تنساه للراحل عزة الدوري: "رحمك الله أبا أحمد، لن أنسى عندما كنت طفلة صغيرة أركض مسرعة إليك وأحمد الله على سلامتكم وكنت تذكر هذه القصة كلما التقيتك وأنت تضحك وتقول لي: "رغد أنت ذكية ما شاء الله وأنت صغيرة".

واختتمت ابنة الرئيس العراقي الراحل نعيها لعزة الدوري بهذه الكلمات: "إلى جنات الخلد يا شيخ مجاهدي العراق، إلى رحمة الله يا عمنا الغالي، تحية لكل شهداء العراق والأمة العربية".

​عزة الدوري، من مواليد 1 يوليو/ تموز 1942، هو الرجل البعثي الثاني إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها عدة مناصب رفيعة من بينها منصب وزير الداخلية العراقي ووزير الزراعة العراقي.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق، اختفى عزة الدوري وأعلن حزب البعث العراقي أنه تسلم منصب الأمين العام للحزب خلفا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد إعدامه عام 2006.

نسبت إليه تسجيلات صوتية ومرئية في فترات مختلفة منذ ذلك الحين، وظهر في أول تسجيل مرئي له في يوم 7 أبريل/ نيسان 2012 بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.

المصدر: سبوتنيك