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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف موقع “تايمز أوف إينديا”، عن قائمة بأسوأ الوجبات الخفيفة المسببة لتراكم دهون البطن المزعجة والتي تعد أهم أسباب زيادة الوزن.

وبحسب الموقع؛ فإن القائمة تضم الآتي:

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أسوأ 4 أطعمة ومشروبات تسبب تراكم “دهون البطن”

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1- رقائق البطاطا: رقائق البطاطا هي الوجبة المفضلة لدى الجميع، وتعد إدمانا حقيقيا وبالتالي يكاد يكون من المستحيل تناول قطعة واحدة فقط.

هذه الرقائق مليئة بالملح، مما يجعل الجسم يحتفظ بالماء والسوائل بكميات كبيرة، لذلك فإن تناول كميات كبيرة منها يكون السبب وراء تراكم هذه الكيلوغرامات الزائدة وخاصة دهون البطن.

2- السكريات والحلوى: قد يكون تناول السكريات وقطع الحلوى أمرا لا يستهلك وقتا ولا جهدا ويعد مصدرا لكسب الطاقة للجسم، لكنه في المقابل هو الأمر الأكثر سوءا بالنسبة للسمنة وزيادة الوزن، لذا ابتعد عن هذا الخيار قدر الإمكان.

3- عصير الفواكه: قد يبدو عصير الفواكه كأنه أكثر المشروبات صحة، لكن الحقيقة هي أنه عكس ذلك تماما، لكونه مليء جدا بالسكريات، حتى العصائر الغير محلاة بنسبة مئة في المئة، فهي تحتوي على الكثير من السكر.

وعلى الرغم من أن عصير الفاكهة يمنحك المعادن والفيتامينات، إلا أن الفركتوز الموجود فيه يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يحفز خطر الإصابة بمرض السكر وزيادة دهون البطن.

4- الكحول: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكحول إلى الالتهاب وأمراض الكبد ومشاكل صحية أخرى، كما أظهرت الدراسات أن الكحول يمنع حرق الدهون، بحيث يتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة كدهون زائدة في البطن.