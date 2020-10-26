نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيا الشعيبي تبكي على الهواء معلنة قرار صدم متابعيها.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ مساءً (دوت الخليج )

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أنّها فكّرت فكّرت جديًا بالاستقرار في سلطنة عمان في مداخلة على الهواء مباشرة مع برنامج إذاعي وظهرت باكية.

في سياقٍ آخر، شددت هيا الشعيبي على أن “حب الناس يجلعها أقوى” وذلك بعد الاتهامات التي لاحقتها بالإساءة إلى السعودية، وتوقيفها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بعد ظهور ابنته المراهقة شبه عارية.. رد فعل عنيف من أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف تكرر أزمة البطانة بفستان كشف لباسها الداخلي.. صور

وهو ملتصق بها.. كندة علوش تتغزل بعمرو يوسف أمام الجمهور

أجمل ممثلة سعودية تقتحم هوليود وتشارك في فيلم رعب أمريكي.. شاهد

شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو التحرش الجنسي

بالفيديو.. ياسمين صبري تعلق على حملها من أبو هشيمة وسر نحافة أردافها

وفاة بطل "باب الحارة" قبل أن يكمل تصوير مشاهده الأخيرة

هاني شاكر يفضح محمد رمضان في لقاء مع وفاء الكيلاني

منة شلبي تحاول تقبيل يد يسرا.. شاهد رد فعل الأخيرة المفاجئ

رجل أعمال سعودي يهدي إبنته لمشهور في "سناب شات".. فيديو

الصحة السعودية تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة للجنسين.. رابط التقديم

ناسا تعلن عن اكتشاف مذهل سيغير مجرى البشرية.. فيديو

غوغل ترد على انتقام هواوي بصفعة مدوية

للرجال.. 13 فياجرا طبيعية من المطبخ ونتائجها مذهلة

منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة

وقالت الفنانة الكويتية في تعليق أرفقته على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص في إنستغرام الاثنين: “هيا اهيا هيا. لن ولن أتغير. حب الناس يجعلني اقوى واقوى. الحمدالله على كل اللي مريت فيه”.

لكن اللافت في الأمر، هو أن هيا، قامت بمنع متابعيها عبر تطبيق تداول الصور والفيديوهات الشهير، والذين يتجاوز عددهم الثلاثة ملايين ونصف المليون، من التعليق على صورتها الأخيرة، تفاديا للدخول في مناوشات مع مثيري الجدل على ما يبدو.

https://www.instagram.com/p/CGzDIicHyZA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGzDIicHyZA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Haya Alshuaibi | هيا الشعيبي (@hayaalshuaibi_79) on Oct 26, 2020 at 12:02am PDT





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام