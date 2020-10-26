رانيا يوسف تكرر أزمة البطانة بفستان كشف لباسها الداخلي.. صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٢ مساءً (دوت الخليج)

يبدو أن الفنانة المصرية ​رانيا يوسف​ ستكرر هذا العام الأزمة التي حصلت معها العام الماضي في الدورة الثالثة من ​مهرجان الجونة السينمائي​، والتي عرفت حينها "بأزمة البطانة".

وبحسب موقع الفن، فقد عادت وأطلت ضمن فاعليات الدولة الرابعة من المهرجان بفستان يحمل ذات طابع فستان العام الماضي، أي بدون "بطانة".

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ونشرت يوسف عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عدداً من الصور لإطلالتها، ظهرت فيها مرتديةً فستاناً طويلاً متعدد الألوان بين الأسود والزهري والأصفر والأزرق، عليه رسوم على شكل نجمات، وكان واضحاً أنه شفاف، إذ بدا لباسها الداخلي من تحته.

وفي وقت سابق أكدت رانيا يوسف، أن النساء قادرات على تحمل المسؤولية ومواجهة الصعب أياً كانت نوعها وكميتها مثل الرجل وأكثر .

وأكدت الفنانة أيضاً أنها تتحدى أن يوجد رجل قادر على تحمل ولو جزء بسيط مما عانته ومما واجهته خلال حياتها. مضيفة أنه لا يوجد رجل واحد قادر على تحمل عذر ما تعانيه يومياً من احمال واعباء ملقاة على عاتقها.

ونفت كل ما يتردد حول وجود علاقات بينها وبين رجال أثرياء ، تهدف من ورائها للزواج من أحدهم، مؤكدة رفضها المطلق الزواج من رجل ثري لأنه سيفرض سيطرته عليها بماله . مشيرة إلى أنها تزوجت ثلاث مرات وفي كل مرة كان زوجها ميسور الحال.



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