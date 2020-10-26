نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد ظهور ابنته المراهقة شبه عارية.. رد فعل عنيف من أحمد الفيشاوي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

كشفت تقارير صحفية عربية أنه تمت إحالة هند الحناوي، إلى المحاكمة، بسبب إطلالة وصفت بالجريئة وملابس وصفت بـ"غير اللائقة" لابنتها وابنة أحمد الفيشاوي.

وأشار موقع "لها" إلى أن أحمد الفيشاوي قرر أن يرفع دعوى قضائية ضد هند الحناوي، بسبب صور وصفها بـ"غير اللائقة" ظهرت بها ابنته لينا الفيشاوي في الاحتفال بعيد ميلادها الـ16.

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وقال الفيشاوي في الدعوى القضائية إن ابنته لينا ظهرت بملابس مكشوفة، واتهم طليقته هند الحناوي في دعوى قضائية بأنها غير أمينة على تربية ابنتيهما.

وأحالت النيابة العامة هند الحناوي لجلسة محاكمة جنائية عاجلة، بسبب ما وصف بأنها جريمة "تعريض الطلفة لينا للخطر".

ونقل موقع "لها" عن سناء لحظي، محامية، أحمد الفيشاوي، قولها: "هذا الحكم جاء بسبب ما قامت به الصغيرة من نشر صور غير لائقة، وعدم دخولها مصر منذ أكثر من 6 سنوات، وهو الأمر الذي أدى إلى قطع صلة الرحم بينها وبين والدها وأسرته".

وأوضحت لحظي أن أحمد الفيشاوي حصل في السابق على حكم من محكمة الخليفة، بأن ما تتلقاه لينا الفيشاوي من تعليم في بريطانيا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.

وأضافت بقولها "كل تلك المخالفات التي ترتكبها هند الحناوي، تأتي وسط انشغالها برفع قضايا نفقة ضد والد الطلفة ومحاولتها حبسه بسبب جرم لم يرتكبه".

وأكملت محامية الفيشاوي قائلة "الأم ليس لها صفة قانونية على الصغيرة، والجدة للأم التي صدر لها حكم ضم من عام 2017، ولم تنفذه ولم تدخل الصغيرة مصر منذ 6 أعوام، والجدة تتقاضى أجر حاضنة ونفقة مأكل وملبس للصغيرة، وهي أساسا تعيش هنا بمصر وتترك الصغيرة تعيش مع زوج أمها الغريب عنها بإنجلترا، ومشغولين بأمرين هما تقاضي أموال من الأب أو حبسه".

وكانت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، فاجأت متابعيها بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهرت فيه مع ابنتها «لينا» وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ16، الذي وافق يوم الجمعة الماضي 23 تشرين الأول (أكتوبر).

وأثارت لينا الجدل على مواقع التواصل، بعد ظهورها في حفل عيد ميلادها الـ16، وهي ترتدي ملابس جريئة، ومعها والدتها وصديقتها، حيث ارتدت فستانا قصيراًجداً مفتوح الصدر عاري الكتفين، مما جعل البعض يوجه لها العتاب في حين أثنى الكثيرون على إطلالتها، مؤكدين أنها لم تصبح الطفلة الصغيرة وأنها أصبحت شابة.

وأواخر ديسمبر 2019، ظهرت لينا الفيشاوي نصف عارية في صورة فجرت موجة غضب واسعة.

وكانت هند الحناوي نجحت في الحصول على حكم من محكمة أسرة مصر القديمة بزيادة مصروفات نفقة صغير الخاصة بابنتها لينا، إلى 20 ألف جنيه.





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