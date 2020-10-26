نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 4 أشياء مهمة عن آيفون 12 لم تخبرنا بها أبل.. تعرف عليها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - 2020-10-26أ£ الساعة 10:43م

طبقة الحماية Ceramic Shield

كم مرة ينزلق جهاز الآيفون الخاص بك في اليوم الواحد ويسقط على الأرض، الجميع يحدث معه هذا الأمر، وإذا كنت ترغب في الترقية وشراء جهاز آيفون 12 من أجل الحصول على شاشة محمية بطبقة من Ceramic Shield الذي يتكون من زجاج مليء ببلورات من السيراميك وتلك الطبقة الجديدة تعد أقوى أربعة مرات من الزجاج الموجود في الهواتف الأخرى، ولكن قد تكون انبهرت بتلك الطبقة وفاتك أن هذا الزجاج الجديد فائق القوة لا يغطي كامل الجهاز، فقط النصف

وقد تم تطوير زجاج Ceramic Shield من قبل شركة كورنينج الشهيرة وهو يغطي فقط الشاشة الأمامية، لذا لن تقلق بعد الآن من تحطم شاشة جهاز الآيفون الخاص بك، ولكن كحال باقي الإصدارات السابقة من الآيفون، تم تغطية الجزء الخلفي بطبقة زجاجية عادية، لذا عندما يسقط جهازك، تأكد أن تكون الجهة الأمامية هي من تلامس الأرض وليست الجهة الخلفية

شواحن MagSafe

أمضت شركة أبل بعض الوقت في الحديث عن شواحن MagSafe اللاسلكية الجديدة وكيفية توصيلها مغناطيسيا بالجزء الخلفي لأجهزة آيفون 12، بجانب سرعة عملية الشحن وحتى 15 واط كما كشفت أيضا عن عدد كبير من الأغلفة التي تعمل بميزة MagSafe الجديدة

ومع إعادة تقنية مثل MagSafe مرة أخرى واستخدامها بشكل بارع هذه المرة، فتحت أبل المجال للعديد من شركات ملحقات الهواتف الذكية لتصنيع العديد من الأغلفة والملحقات المبتكرة التي سوف تدعم تقنية الشحن الجديدة لآيفون 12

تقنية 5G

أحد أهم الميزات الرئيسية التي كان ينتظرها مستخدمي الآيفون هي دعم شبكات الجيل الخامس وهذا ما أعلنه تيم كوك حيث أشار إلى أن تشكيلة آيفون 12 تدعم بالفعل تقنية الـ 5G وهذا رائع ولكن ما لم يذكره الرئيس التنفيذي لأبل خلال مؤتمر الإعلان عن الجهاز الجديد، تم اكتشافه من خلال وثيقة داخلية تم ارسالها لموظفي الشركة

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وأوضحت الوثيقة المسربة أنه عند استخدام خطين في آيفون 12، فإن هذا الأمر يؤدي إلى إيقاف تشغيل تقنية الـ 5G على كلا الخطين ويتم العمل تلقائيا بشبكة 4G ولكن لا داعي للقلق لأن موقع MacRumors ذكر أن أبل تعتزم تمكين شبكات الجيل الخامس عند تشغيل شريحتين على الآيفون الجديد من خلال تحديث جديد سوف يتم اطلاقه في وقت ما ولكن قبل نهاية هذا العام 2020

الوضع الليلي Night Mode

أحد التهكمات التي يطلقها مستخدمي الأندرويد دائما ما تكون حول الكاميرا، حيث تجد كاميرا الآيفون لاتزال 12 ميجابيكسل بينما في العديد من هواتف الأندرويد تخطت هذا الرقم بمراحل وغالبا ما يقيس الأشخاص أداء الكاميرا بالميجابيكسل ولكن هذا خطأ، على الرغم من استمرار العمل بنفس الدقة في كاميرا الآيفون إلا أن تلك الكاميرا تتحسن بشكل مستمر لأن أبل تقوم بتعزيز المعالج كل عام وهذا يمنح الكاميرا مزيدا من القوة لتخصيص ومعالجة الصور

وفي السنوات السابقة، أضافت أبل ميزة المدى الديناميكي العالي SmartHDR وأيضا وضع البورتريه وهذا العام، ومع تدعيم آيفون 12 بمعالج A14 Bionic، حصلت أجهزة آيفون 12 على ميزة التصوير الليلي Night Mode في كل من الكاميرات الأمامية TrueDepth و حتى كاميرات Ultra Wide وهذا سوف يمنح المستخدمين القدرة على إلتقاط الصور بجودة رائعة في الإضاءة المنخفضة

أخيرا، هذه كانت بعض الأشياء المهمة والتي ربما تكون أغفلتها أبل خلال حدثها الإفتراضي ولكننا من خلال البحث بشكل أعمق، استطعنا اكتشاف تلك النقاط التي تهم كل مستخدم للآيفون.