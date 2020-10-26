نشكركم على قرائتكم خبر زوجة أحمد السقا تثير السخرية أثناء إطلالتها في مهرجان الجونة .. والجمهور مصدوم (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تعرضت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، للكثير من تعليقات السخرية بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

مها ظهرت في الحفل مرتدية فستان طويل باللون الفوشيا منفوش من اسفل، وارتدت فوقه جاكيت رجالي باللون الأسود، مما أظهرها إطلالة غير مرتبة، اثارت سخرية النشطاء.

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زوجة السقا خرجت عن صمتها، وردت على هذه الانتقادات بقولها: "عندما يحكم عليك شخص ما ، فإن الأمر لا يتعلق بك في الواقع. يتعلق الأمر بهم وبشعورهم بعدم الأمان وقيودهم واحتياجتهم " من كتاب "فن اللامبالاة".

وتعدى سعر إطلالة مها الصغير مبلغ الـ30 ألف جنيه مصري، حيث إن الفستان الذي ينتمي إلى ماركة "Christopher Kane"، بلغ سعره 990 دولار، فيما بلغ سعر الجاكيت التي ارتدته عليه 932 دولار.