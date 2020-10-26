نشكركم على قرائتكم خبر درون تقصف قاعدة الملك خالد ومطار أبها.. وإعلان عاجل للسلطات السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الأحد، عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية العسكري ومطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، بينما أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن اعتراض طائرة بدون طيار (درون) جنوب المملكة.

وقالت المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير ‏ تمكن من تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

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وأضاف سريع أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة"، وتابع بالقول إن "الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا".

وبعدها، أعلن سريع أن "سلاح الجو شن هجوما جديدا على هدف حساس داخل مطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3"، مضيفا أن "الإصابة داخل مطار أبها الدولي كانت دقيقة وتأتي في إطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان والحصار المتواصل على شعبنا".

في المقابل، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة "تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".