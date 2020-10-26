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نشكركم على قرائتكم خبر الفنانة أحلام الإماراتية تنشر فيديو للحوثيين في صنعاء وتصرخ : وينكم يا مسلمين؟؟!! انصروا رسول الله.. زلزلوا الأرض من تحت أقدام ماكرون على موقعنا والان مع التفاصيل
عدن - نيرة ابو خليفة - حذفت المطربة الإماراتية تغريدة على "تويتر"، تضمنت فيديو يظهر احتفالا للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء بالمولد النبوي الشريف، قدمته وكأن الشيشان منتفضة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وورد في تغريدة أحلام: "الفيديو الشيشان الآن !!!!! وينكم يا مسلمين ؟؟؟؟!!!!!! انصروا رسول الله وحبيب الله وشفيعنا محمد بن عبدالله اجعلوا هذا الفيديوا يزلزل الأرض من تحت اقدام مكرون".
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لكن هذا الفيديو اختفى من حساب المطربة الإمارتية دون أي إيضاح، بعد ساعات من نشره وتداوله على نطاق واسع.
يشار إلى أن المقطع الذي روج له حساب أحلام مجتزأ من فيديو لاحتفال بالمولد النبوي أقيم في العاصمة اليمنية صنعاء عام 2019.
وشنت أحلام هجوما لاذعا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب تصريحات الأخير حول الإسلام والنبي محمد.
المصدر: RT
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