زينب ابنة هيفاء وهبي تفاجئ الجمهور بجمالها في إطلالة جديدة.. صورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

يبدو أن زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بدأت تتحول إلى فاشينيستا حقيقية. وهو ما يظهر من خلال جلسات التصوير التي تجريها والصور التي تنشرها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وبدا من خلال هذه الصور انها اختارت مجموعة من اللوكات التي تراوحت بين العملية الكاجوال وتلك الرسمية الأنيقة.

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وانتقت مثلاً قميصاً أبيض واسعاً من Gucci ويضل سعره بحسب موقع العلامة الإلكتروني إلى ما يقرب من 692 دولاراً أميركياً ونسقته مع سروال ضيق من الجلد. وأضافت إلى المجموعة حقيبة سوداء صغيرة وحذاء عالي الساق وفق (مجلة لها).

وكما تفعل غالباً أرادت زينب أن تتشارك مع متابعاتها آراءهن وتوجهت إليهن وكتبت: "حبيتوا؟ صورتلكن اكتر من اوتفيت كرمال تستفيدوا بتنسيقات الشتاء وإذا بيعجبكن ذوقي رح تحبوهن كتير".

وقبل هذا اعتمدت اطلالة "سبور شيك" حيث ارتدت كنزة من Nike ونسقتها مع سروال عالي الخصر باللون البيج الناعم.

وأضافت إلى المجموعة لمسة فريدة من خلال انتعال حذاء رياضي من NikeWomen.

وهكذا لفتت أنظار الكثير من محبات الموضة اللواتي بتن يواكبن إطلالاتها المختلفة والتي تليق بكل المناسبات وتذكرن في كل مرة والدتها الفنانة هيفاء وهبي.





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