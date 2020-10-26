نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيا الشعيبي تبكي على الهواء وتعلن مغادرتها الكويت على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً (دوت الخليج )

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن وصولها إلى قرار بمغادرة بلدها والاستقرار في سلطنة عُمان، بسبب الظروف التي مرت فيها والهجوم الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة .

وقالت الشعيبي في تصريحات لإذاعة محلية عُمانية مخاطبة من يستهدفونها، وهي تبكي:" أنا ياما دخلت السرور إلى بيوتكم والسعادة إلى أطفالكم ليش هالهجوم.. ليش عيب.. من كثر الطقات ما عاد أتحمل.. وأنا فكرت أجي واستقر في عمان”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

زينب ابنة هيفاء وهبي تفاجئ الجمهور بجمالها في إطلالة جديدة.. صورة

هيا الشعيبي تبكي على الهواء معلنة قرار صدم متابعيها.. فيديو

نانسي عجرم تعتذر: لم أقصد إبكاء احد أنا ايضاً بكيت

لجين عمران تقتحم ماراثون عرض الأرداف بحركة إغراء جريئة للغاية

رانيا يوسف تكرر أزمة البطانة بفستان كشف لباسها الداخلي.. صور

بعد ظهور ابنته المراهقة شبه عارية.. رد فعل عنيف من أحمد الفيشاوي

أجمل ممثلة سعودية تقتحم هوليود وتشارك في فيلم رعب أمريكي.. شاهد

وهو ملتصق بها.. كندة علوش تتغزل بعمرو يوسف أمام الجمهور

شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو التحرش الجنسي

بالفيديو.. ياسمين صبري تعلق على حملها من أبو هشيمة وسر نحافة أردافها

وفاة بطل "باب الحارة" قبل أن يكمل تصوير مشاهده الأخيرة

هاني شاكر يفضح محمد رمضان في لقاء مع وفاء الكيلاني

منة شلبي تحاول تقبيل يد يسرا.. شاهد رد فعل الأخيرة المفاجئ

رجل أعمال سعودي يهدي إبنته لمشهور في "سناب شات".. فيديو

منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة

تصريح الفنانة الكويتة فاجأ مقدمَي البرنامج واثار تعطفهما معها، لترد عليها المذيعة العُمانية مرحبة بها بالقول :"قلوبنا وبيوتنا وكل الأماكن مفتوحة لك"، ثم قاما بمواساتها والمزاح معها في محاولة منهما لإخراجها من جو الحزن والبكاء.

كما انهالت التعليقات على تصريح هيا الشعيبي الذي تم تداوله عبر موقع تويتر، وجاء في حديث المغردين: "انا مقتنعة ان ماحد يستحق التنمر لكن المشاهير هنا معظمهم يتعمدون خلق المشاكل ويتعمدون يعاندون العامة ما يحسبون حساب انهم بموضع الكل قادر يعطي رأيه وينتقد ويسب احيانا، هذي طبيعة هالشغلة عجبنا او لا فليش ما يحسنون انتقاء كلامهم ويتخذون الحياد بموتقفهم عوضا عنانهم يطلعون بعدين يشتكون".

وعلق آخر: "اذا تجي تستقّري بعُمان حيّاك الدار دارك وكلنا أهلك". وأضاف مغرد:" والله اني احبها وتمثيلها يضحكني كثير اتركوا الناس بحالهم ماتعجبكم تعجب مليون غيركم".

وكانت النيابة العامة في الكويت، أصدرت مؤخرًا قرارًا بحجز هيا الشعيبي، على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلًا بالآداب العامة، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”.

وأنكرت “الشعيبي” خلال التحقيق التهمة، وقالت إن حسابها تمت قرصنته من شخص مجهول قبل أن تتمكن من استعادته، وهو ما أكدته أيضًا في فيديو عبر “سناب شات”، بعد الإفراج عنها.

في سياقٍ آخر، شددت هيا الشعيبي على أن “حب الناس يجلعها أقوى”، وقالت الفنانة الكويتية في تعليق أرفقته على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص في موقع إنستغرام امس الاثنين: “هيا اهيا هيا. لن ولن أتغير. حبالناس يجعلني اقوى واقوى. الحمدالله على كل اللي مريت فيه”.

لكن اللافت في الأمر، هو أن هيا قامت بمنع متابعيها، والذين يتجاوز عددهم الثلاثة ملايين ونصف المليون، من التعليق على صورتها الأخيرة، تفاديا للدخول في مناوشات مع مثيري الجدل على ما يبدو.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام