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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خلطات طبيعية من الفازلين، تميزت في علاج أنسجة البشرة الجافة، التي تعاني من التشققات والجفاف بصفة مستمرة

خلطات طبيعية من الفازلين، عرفت بفعاليتها في علاج مشكلات جفاف الجسم، إلا أنها تستلزم الوقوف على أسباب الجفاف والتشققات سواء قلة شرب الماء، سوء التغذية وما شابه ذلك، للحصول على أفضل النتائج على الدوام

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الفازلين.. له “فائدة مهمة” يجهلها الكثيرون من النساء والرجال

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خلطات طبيعية من الفازلين ينصح بها خبراء العناية بالجسم للعناية باليدين والقدمين لتفادي إصابتهما بالتشققات والفطريات المختلفة، كونهما أكثر أماكن الجسم عرضة للماء والعوامل المتسببة في ظهور التشققات على مدار العام وليس فصل الشتاء فقط

جمعنا لك عزيزتي أفضل خلطات طبيعية من الفازلين للتخلص من تشقق القدمين على وجه الخصوص في 3 ايام فقط، بناء على توصيات خبيرة العناية بالجسم لينا فاضل من جدة، كي تنهين معاناتك مع تشقق القدمين في أسرع وقت

الفازلين للعناية بالقدمين

فوائد الفازلين للعناية بالقدمين

خلطات طبيعية للتخلص من تشقق القدمين في 3 ايام فقط

فوائد الفازلين للعناية بالقدمين

وبحسب ما قالته خبيرة العناية بالجسم لينا، يتمتع الفازلين بالزيوت المعدنية والشمع الطبيعي الآمن والفعال للعناية القدمين وتحقيق الفوائد التالية

يكافح الفازلين انتشار الفطريات المتسببة في مشكلات القدمين بصفة عامة

يعالج الفازلين تشققات القدمين البسيطة والمزمنة بالشكل الطبيعي

يرطب الفازلين القدمين، ما يمنحها النعومة و الجمال بصفة مستمرة

يقضي الفاززلين على الخلايا الميتة المتسببة في إصابة القدمين بالتشققات والالتهابات المختلفة

يجدد الفازلين أنسجة القدمين التالفة والمتضررة من العوامل الجوية بصفة مستمرة

خلطات طبيعية من الفازلين للتخلص من تشقق القدمين في 3 ايام فقط

نصحت خبيرة العناية بالجسم استخدام الفازلين الطبي الخام ذو اللون الأبيض الشفاف الخالي من أي إضافات والمتوافر في الصيدليات لتحضير أفضل خلطات طبيعية من الفازلين للتخلص من تشقق القدمين في 3 ايام فقط، على النحو التالي

خلطة طبيعية من الفازلين والليمون لعلاج مشكلة تشقق القدمين

ينصح استخدام خلطة الفازلين والليمون لعلاج مشكلة تشقق القدمين في أسرع وقت قبل النوم، مع مراعاة ارتداء الجوارب القطنية للتخلص من تشقق القدمين في 3 ايام فقط، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية

ضعي قدميك في الماء الدافئ لمدة 10 دقائق

تدليك القدمين والأظافر وما بينهما جيدا

وزعي خلطة الفازلين وعصير الليمون الأصفر الطازج المحضر بمقادير متساوية لعلاج تشقق القدمين في 3 ايام فقط

دلكي القدمين وتشققاتها بلطف بالحركات الدائرية كي يمتص الجلد مكونات الخلطة الطبيعية لعلاج تشقق القدمين

ارتدي الجوارب القطنية لصباح اليوم التالي

كرري خلطة علاج تشقق القدمين لمدة 3 ايام على التوالي وستشعرين بالفرق دون المعاناة بعد ذلك

خلطة طبيعية من الفازلين والخميرة للعناية بجمال القدمين في 3 ايام فقط

تفضل خبيرة العناية بالجسم لينا، استخدام الخميرة الخام التي يتم الحصول عليها من أماكن بيع منتجات الخبز وليس الخميرة الفورية لعلاج تشقق القدمين في 3 ايام فقط، بالطريقة التالية

ضعي قدميك في الماء الدافئ والملح الخشن لمدة 15 دقيقة

دلكي قدميك بلطف لمدة 5 دقائق لحين الشعور بلين الكعبين والجلد المحيط بالقدمين

قشري القدمين بالحجر المخصص للقدمين لإزالة طبقة الخلايا الميتة المتراكمة على سط القدمين

وزعي خليط الفازلين والخميرة والليمون المحضر بمقادير متساوية لعلاج تشقق القدمين

ارتدي القناع البلاستيكي ثم الجوارب القطنية لحين الصباح

اغسلي القدمين بالماء الفاتر

كرري خلطة الفازلين والخميرة لمدة 3 ايام للتخلص من تشقق القدمين والعناية بجمالها في أسرع وقت.