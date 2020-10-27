نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد أن أخفته عن أبو هشيمة.. الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري يظهر للعلن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشف تقرير لموقع برنامج ET بالعربي معلومات جديدة عن الشاب الذي يعرف بأنه شقيق الممثلة المصرية ياسمين صبري وتبين من خلاله أنه ليس شقيقها فعلاً بل أخوها غير الشقيق.

وذكر أنه ولد بعد زواج والدتها الثاني مع الإشارة إلى انه يطلق على نفسه اسم "رئيس" على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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كما لفت التقرير إلى أنه يقيم في بريطانيا وأنه قرر تمضية إجازته في مصر. وتابع أن الممثلة وأخاها يمتلكان العديد من الصفات المشتركة رغم فارق السن بينهما. وعرف من خلاله أيضاً أن الشاب يحب العلامات الفاخرة وكثيراً ما ينشر صوراً وفيديوهات لمقتنياته الفاخرة تماماً مثل أخته.

ولاحظ معدو التقرير أنهما يحبان أيضاً السفر وغالباً ما يختاران الوجهات نفسها وأن الأخ بدأ بالتوجه نحو الرياضة على غرار ياسمين فيما بدأت الأخيرة بتعلم الصيد الهواية المفضلة لديه.

ورأوا أنه يظهر تأثره بالنجم المصري محمد رمضان لأنه يشير إلى ذلك بإصبعه في الكثير من صورة وأطلق على حسابه على "إنستغرام" اسم "حاجي نمبر وان".

وبشكل دائم، تحرص الفنانة ياسمين صبرى أن تخفى عائلتها عن الإعلام، وتكتفى فقط بنشر صورها من حياتها اليومية أثناء السفر أو العمل أو جلسات تصويرها الجديدة.

وتتكون عائلة ياسمين صبري من والدتها "مهندسة الديكور نسرين"، ووالدها "الدكتور أشرف صبري"، و٣ أشقاء، هم "نرمين"، وولدين أصغر منها سناً.





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