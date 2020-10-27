لن تصدق كيف كانت سلاف فواخرجي في سن المراهقة.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٣ صباحاً (دوت الخليج)

تعد سلاف فواخرجي من أبرز النجمات العربيات جمالاً وخصوصاً أن جمالها بنسبة كبيرة منه طبيعي ولم تجر تغييراً في ملامحها. وانتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسلاف وهي في عمر الثمانية عشر عاماً حيث بدت جميلة جداً بدون أي تغييرات تذكر على شكلها الآن. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية بوجه أبو هشيمة وتصعق ياسمين صبري رانيا يوسف "تريند" بسبب الديناصورات.. شاهد خلع الملابس الداخلية لفتيات أستراليات وفحص أعضائهن التناسلية في قطر.. فيديو بعد أن أخفته عن أبو هشيمة.. الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري يظهر للعلن هيا الشعيبي تبكي على الهواء معلنة قرار صدم متابعيها.. فيديو زينب ابنة هيفاء وهبي تفاجئ الجمهور بجمالها في إطلالة جديدة.. صورة نانسي عجرم تعتذر: لم أقصد إبكاء احد أنا ايضاً بكيت لجين عمران تقتحم ماراثون عرض الأرداف بحركة إغراء جريئة للغاية رانيا يوسف تكرر أزمة البطانة بفستان كشف لباسها الداخلي.. صور بعد ظهور ابنته المراهقة شبه عارية.. رد فعل عنيف من أحمد الفيشاوي أجمل ممثلة سعودية تقتحم هوليود وتشارك في فيلم رعب أمريكي.. شاهد وهو ملتصق بها.. كندة علوش تتغزل بعمرو يوسف أمام الجمهور فوائد مذهلة.. دراسة جديدة ستدفعك لشرب عصير الرمان كل يوم شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو التحرش الجنسي منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة ونالت الصورة إعجاب المتابعين وأشادوا بجمال النجمة السورية الطبيعي البعيد عن عمليات التجميل. انضمت سلاف لأبطال مسلسل البيئة الشامية " الكندوش " من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني انضمت سلاف لأبطال مسلسل البيئة الشامية " الكندوش " من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين. وتقف سلاف أمام النجم أيمن زيدان في هذا العمل وتؤدي شخصية " ياسمين " وهي امرأة أرملة لديها حكاية مؤثرة في العمل. وكان عرض لسلاف مؤخراً مسلسل "شارع شيكاغو " للمخرج محمد عبد العزيز .

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