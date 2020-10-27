نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رانيا يوسف "تريند" بسبب الديناصورات.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٨ صباحاً (دوت الخليج )

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة جدل واسعة فور تصريحها عن جائحة كورونا التى قالت فيه "إذا كنا حاربنا الديناصورات مش هنحارب كورونا".

وادى هذا التصريح إلى تدشين رواد موقع تويتر هاشتاج بعنوان "مدام رانيا"، للتعليق على حديثها عن الديناصورات ، ووفقا لتقدير العلماء فإن هذه الحيوانات عاشت على الأرض 160 مليون عاما قبل الميلاد .

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وجاءت أبرز تعليقات الجمهور قائلة: "لا وبتتكلم بثقة أوي وطموح عالي ماشاء الله"، "فصلتيني ضحك يا مدام رانيا"، "الإنسان حارب الديناصورات معلومة علمية عظيمة"، "مدام رانيا أفلام الأكشن مبسوطة منك أوي"، "في رواية أخرى كان الإنسان يصطاد الديناصور ويشويه ع السيخ".

وقارن عدد آخر من المغردين تصريح رانيا يوسف بتصريح ياسمين صبري الأخير عن "كورونا"، والذي قالت فيه إنها لا تخاف من الفيروس، وان البقاء للأقوى.

وقال المغردون : "مدام رانيا بتعلي على مدام ياسمين صبري"، " واحدة مبسوطة أوي لأن الناس تزهق ارواحها من كورونا .. والثانية تهدد كورونا".

الهجوم على رانيا يوسف دفعها للرد عبر حسابها على تويتر قائلة :"يا جماعة قصدي اننا نقدر نحارب أي حاجة طول ما احنا اقوياء هنحارب كل حاجة .. هزروا يا جماعة مش كده".



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