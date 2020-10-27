نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية بوجه أبو هشيمة وتصعق ياسمين صبري على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٤ صباحاً (دوت الخليج)

يبدو أن ربط اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطليقها أحمد أبو هشيمة وبزواجه من ياسمين صبري أخرجها عن صمتها ودفعها لمهاجمة الثنائي.

هيفاء شاركت عبر حسابها الرسمي في إنستجرام منشور جاء فيه: "ليه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ "الخطة فاشلة" ناسك تساعدك انتوا أحرار ببعض! بس أنا سيرتي مش هتغطي عالفضيحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل..#أنا_بابا_يلا!!"

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

رانيا يوسف "تريند" بسبب الديناصورات.. شاهد

لن تصدق كيف كانت سلاف فواخرجي في سن المراهقة.. شاهد

خلع الملابس الداخلية لفتيات أستراليات وفحص أعضائهن التناسلية في قطر.. فيديو

بعد أن أخفته عن أبو هشيمة.. الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري يظهر للعلن

هيا الشعيبي تبكي على الهواء معلنة قرار صدم متابعيها.. فيديو

زينب ابنة هيفاء وهبي تفاجئ الجمهور بجمالها في إطلالة جديدة.. صورة

نانسي عجرم تعتذر: لم أقصد إبكاء احد أنا ايضاً بكيت

لجين عمران تقتحم ماراثون عرض الأرداف بحركة إغراء جريئة للغاية

رانيا يوسف تكرر أزمة البطانة بفستان كشف لباسها الداخلي.. صور

بعد ظهور ابنته المراهقة شبه عارية.. رد فعل عنيف من أحمد الفيشاوي

أجمل ممثلة سعودية تقتحم هوليود وتشارك في فيلم رعب أمريكي.. شاهد

وهو ملتصق بها.. كندة علوش تتغزل بعمرو يوسف أمام الجمهور

فوائد مذهلة.. دراسة جديدة ستدفعك لشرب عصير الرمان كل يوم

شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو التحرش الجنسي

منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة

تعليق هيفاء أثار الجدل في البداية حول من هو المقصود، لكن استخدام هيفاء لايموجي النمر حسم الأمر بأن المقصود أبو هشيمة، والمقصود بـ "الفضيحة" ما واجهه أبو هشيمة بعد انتشار فيديوهات جنسية له منذ مدة قريبة.

يذكر أن هيفاء كان طلبت أن لا يتم ربط اسمها بـأبو هشيمة، لأنه نال الشهرة عن طريقها ولا تريد أن ينال المزيد منها على حسابها، أبو هشيمة الذي دخل القفص الذهبي منذ فترة قريبة مع ياسمين صبري كانت قد انتشرت صور لهما من فترة الخطبة وهي ترتدي فستان بنقشة النمر مشابه لفستان هيفاء، وبسبب الأخذ بالموضوع ياسمين قامت بخطوة مفاجئة وهي إرتداء حذاء بنقش النمر في حفل زفافها كأنها توجه رسالة مبطنة من الموضوع.

وكانت هيفاء وهبي أكدت أن زوجها السابق أحمد أبو هشيمة حاول الرجوع إليها 7 مرّات فيما كانت ترفض الرجوع.

وصرّحت هيفاء في لقاء مع برنامج “نورت” والتي تقدمه أروى على قناة MBC بفضائح جديدة حول تطورات حصلت بعد انفصالها عن زوجها السابق أحمد ابو هشيمة.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أعلنت رسمياً انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعد زواج دام ست سنوات.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام