نشكركم على قرائتكم خبر الشعب السعودي يفجر مفاجأة بخصوص مقاطعة المنتجات التركية على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية مفاجأة غير متوقعة بشأن الوردات من تركيا بعد حملة مقاطعة بالمملكة، تطالب بحظر استيراد المنتجات التركية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأحد، أن واردات السعودية من تركيا زادت في أغسطس/آب الماضي، عن الشهر السابق.

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وبحسب بيانات الهيئة زادت قيمة الواردات من تركيا إلى 833.6 مليون ريال (222.28 مليون دولار) في أغسطس/آب الماضي، من 693.4 مليون في يوليو/تموز الماضي.

وجاء ذلك بالرغم من أن السعودية أطلقت حملة مؤخرًا لمقاطعة المنتجات التركية، بعد تصاعد التوتر مع أنقرة، بسبب عدة قضايا خلافية أبرزها اغتيال جمال خاشقجي.

وأكدت مصادر أن جهات رسمية في السعودية تشرف على ما تسمى حملة المقاطعة الشعبية للبضائع التركية، وذلك خوفًا من تورط رسمي للرياض يضعها في مأزق مع منظمة التجارة العالمية.