نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد فضيحة صورها العارية.. دانا جبر تستعرض أردافها وصدرها في إطلالة ساخنة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الممثلة السورية دانا جبر الجدل مجدداً بأحدث صورة نشرتها عبر “انستجرام”، مرفقةً إياها بآية قرآنية، رغم ظهورها الجريء بها.

وظهرت دانا جبر في الصورة بفستان أخضر عاري الصدر، وعلقت عليها: ” ولا تيأسوا من روح الله”، وحرصت على إغلاق خاصية التعليقات كعادتها منذ أزمة الصور والفيديوهات الإباحية.

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ولم يمنع ذلك الجمهور من الهجوم عليها عبر الحسابات الفنية التي تناقلت صورها، مستنكرين التعليق على صورتها الجريئة بجزء من الآية الكريمة رقم (87) في سورة يوسف.

ولم تتعظ دانا جبر بالرغم من نشر صور ومقاطع مخلة له بمواقع التواصل عقب وصول “لص” لملفات خاصة وحساسة على هاتفها بحسب وصفها، وواصلت إثارة الجدل مجددا عبر إطلالتها الفاضحة.

ونشرت دانا في وقت سابق صورة جديدة لها كشفت أجزاء كبيرة من جسدها.

وارتدت الفنانة السورية التي باتت حديث النشطاء مؤخرا، قميص “شيفون” أسود كشف عن ذراعيها وبطنها، وبنطال جينز، وشعرها منسدل على كتفيها.

وكانت دانا جبر تصدرت أحاديث مواقع التواصل مؤخراً بسبب ما تعرضت له من نشر لصورها الخاصة من قبل مجهول قام بسرقة هاتفها وتسريب صورها الخاصة. ولم تقف الفنانة دانا جـبر صامتة امام ما حدث بل رفعت دعوى قضائية لكشف الفاعل.

وأكدت أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها ومحاولة ابتزاز واضحة للنيل منها ومن نجوميتها، وأكدت أن ما تم تداوله من صور خاصة بها هي صور قديمة وشخصية غير معدة للتداول والنشر، وطالبت الجمهور والصحافة بمراعاة خصوصية حياتها الخاصة.

View this post on Instagram ولا تيأسوا من روح الله . A post shared by Dana Jabr (@dana.jabr) on Oct 17, 2020 at 6:01am PDT

https://www.instagram.com/p/CFrwmHAnvtL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFrwmHAnvtL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Sep 28, 2020 at 7:34am PDT





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