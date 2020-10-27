مريم حسين تصدم الجمهور بإطلالتها الجديدة وتثير جدل كبير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج )
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية المغربية مريم حسين من كواليس جلسة تصوير أجرتها مؤخرا، الا ان اللافت في الأمر هو ظهورها ببطن منتفخ، عكس الصور التي تنشرها على صفحتها الخاصة، ما شكّل جدلا كبيرا بين المتابعين، وتحدثوا عن الفرق في جسمها بين الصور والفيديو.
وكانت ظهرت مريم حسين والفنان اللبناني جو رعد في مقطع فيديو معاً مؤخرا، خلال زيارة حسين لصالون الحلاقة الخاص برعد في العاصمة اللبنانية بيروت.
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وقالت حسين لرعد في الفيديو:"أنت أول شخص أقابله في لبنان. هل تعلم أن مي العيدان أجرت معي لقاء وسألتني هل جو رعد خطيبك؟”، فرد جو ساخراً: "يعني لازم تفضحينا".
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