نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منة شلبي تثير جدل واسع بسبب تصرفها مع يسرا.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج )

أثارت الفنانة منة شلبي ضجة كبيرة على السويشال ميديا بعد تداول فيديو لها وهي تقبل يد النجمة يسرا خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت منة شلبي خلال الفيديو وهي تقبل يد يسرا إلا أن الأخيرة سحبت يدها سريعاً، ولاقى الفيديو تفاعل كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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وتنتظر منة شلبي طرح أحدث أعمالها السينمائية فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي وعمرو عبد الجليل وصابرين وبيومي فؤاد وسليمان عيد ومحمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد ثروت ومحمد جمعة، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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