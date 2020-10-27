سامر المصري يلتقي بزوجته مجددَّا بعد غياب طويل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصور جمع كل من الفنانين سامر المصري وجومانا مراد في وصلة ضحك بعد طول غياب. ووفق ما تم رصده في المقطع الذي نشره المصري عبر حسابه الشخصي وهو يكشف للجمهور عن شخص يحبه ولم يلتقي به منذ زمن. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: منة شلبي تثير جدل واسع بسبب تصرفها مع يسرا.. فيديو مريم حسين تصدم الجمهور بإطلالتها الجديدة وتثير جدل كبير جمال ايتن عامر في مهرجان الجونة بعد الدايت.. صور بعد فضيحة صورها العارية.. دانا جبر تستعرض أردافها وصدرها في إطلالة ساخنة تسريب مشهد محذوف من مسلسل البرنس.. روجينا تكشف منطقة حساسة هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية بوجه أبو هشيمة وتصعق ياسمين صبري أمر السادات بإعدامها سراً.. قصة أخطر جاسوسة مصرية عملت لصالح إسرائيل رانيا يوسف "تريند" بسبب الديناصورات.. شاهد لن تصدق كيف كانت سلاف فواخرجي في سن المراهقة.. شاهد خلع الملابس الداخلية لفتيات أستراليات وفحص أعضائهن التناسلية في قطر.. فيديو بعد أن أخفته عن أبو هشيمة.. الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري يظهر للعلن هيا الشعيبي تبكي على الهواء معلنة قرار صدم متابعيها.. فيديو زينب ابنة هيفاء وهبي تفاجئ الجمهور بجمالها في إطلالة جديدة.. صورة نانسي عجرم تعتذر: لم أقصد إبكاء احد أنا ايضاً بكيت منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة وفاجئهم بظهور مراد بجانبه التي قالت مرتو عائدة بذاكرتها للثنائي الشهر الذي جمعهم في السلسلة الشهيرة. كما قامت جومانا مراد بنشر مقطع آخر خلال لقائه مع إحدى المحطات وهي “تقول كمشتو بالجرم المشهود عم تخوني” بعد وقوفه بجانب المذيعة. وتابعت متسائلة هل تقوم بمسامحته أم لا، وذلك خلال لقائهم في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة. الجمهور أعرب عن سعادته برؤية الثنائيان الذان تركا بصمة لا تنسى في قلوبهم ببراعة ادائهم. وتمنوا أن يجتمعا بعمل جديد يعيد للدراما السورية رونقها وبريقها في ظل التهاوي الذي تشهده قائلين “بعد زمان ياريت شي عمل ترجعونا فيه للأيام الحلوة”. وتعتبر مشاركة الفنان السوري سامر المصري بمهرجان جونة السينمائي هي الأولى له. كما تميزت الفنانة جومانا مراد بإطلالتها خلال الثلاثة أيام الأولى للمهرجان، خاصة بعد أن أعلنت إنجابها توأم محمد وديانا. https://www.instagram.com/p/CGxRCbbAIbV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxRCbbAIbV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxRCbbAIbV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by سامر المصري - Samer Al Masri (@sameralmasri) on Oct 25, 2020 at 7:28am PDT

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