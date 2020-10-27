نشكركم على قرائتكم خبر أول عاصمة عربية تضرم النيران في مقر ‘‘السفارة الفرنسية’’ احتجاجا على الرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - شهدت الخرطوم احتجاجات ضد الإساءة الفرنسية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن إضرام النيران في مقر السفارة الفرنسية.



وكان الرئيس الفرنسي ماكرون، قد أثار استفزاز المسلمين، بتأكيده على عدم التراجع عن الرسومات المسيئة للنبي محمد، وتشجيعه لها وإدلائه بتصريحات عنصرية تحث على الكراهية والعداء للمسلمين.

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وأثارت هذه التصريحات غضب السودانيين في الخرطوم، وحاولوا اقتحام السفارة الفرنسية إلا أن الشرطة تصدت لبعضهم، فيما تمكن آخرون من إضرام النيران بها.

وأسفر الحادث عن تكسير بعض النوافذ والسيارات، كما تسبب الحريق في أضرار لحقت في مبنى السفارة.

يأتي هذا في ظل حملات كبرى عالمية تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية كون فرنسا دولة معادية للإسلام وتنتهج سياسة الكراهية وإثارة الفتن بين الأديان المختلفة.

واعتبر ناشطون عرب ومسلمون حول العالم، أن تصريحات فرنسا وسياستها تعتبر متطرفة لا تعبر بأي صلة عن حرية الرأي والتعبير ولا تحترم التعايش السلمي بين الأديان.