نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رغم فوائدها العديدة.. أضرار لا تعرفها عن الحلبة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

تعتبر الحلبة من النباتات التي عرفت منذ القدم وتستخدم كغذاء ودواء. حيث تستخدم أوراقها كغذاء وتستعمل بذورها عادة في الطب البديل وفي صناعة الأدوية نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية وفوائدها المتعددة. إلا أنها مع ذلك لها عدد من الأضرار والآثار الجانبية الصحية التي تأتي من سوء الاستخدام أو الأكل كثيرا، وفق ويب طب. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شمس الكويتية تفاجئ الجمهور بوشم بارز في مكان حساس مي العيدان في ورطة بعد سخريتها من ماجد المهندس بعد غياب نجمة مسلسل أنت اطرق بابي تفاصيل جديدة وأحداث ساخنة.. فيديو يا بخت اللي عشقني.. إيمان العاصي تداعب متابعيها بفستان مثير شاهد سامر المصري يلتقي بزوجته مجددَّا بعد غياب طويل منة شلبي تثير جدل واسع بسبب تصرفها مع يسرا.. فيديو مريم حسين تصدم الجمهور بإطلالتها الجديدة وتثير جدل كبير أسوأ 4 وجبات خفيفة تسبب دهون البطن.. ابعد عنها جريمة تهز مصر .. يقتلان شقيقتهما المطلقة بموافقة الأم .. تفاصيل صادم! جمال ايتن عامر في مهرجان الجونة بعد الدايت.. صور بعد فضيحة صورها العارية.. دانا جبر تستعرض أردافها وصدرها في إطلالة ساخنة تسريب مشهد محذوف من مسلسل البرنس.. روجينا تكشف منطقة حساسة هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية بوجه أبو هشيمة وتصعق ياسمين صبري أمر السادات بإعدامها سراً.. قصة أخطر جاسوسة مصرية عملت لصالح إسرائيل منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة - فوائد الحلبة: تصنيع الأدوية تعزيز صحة الجهاز الدوري تقوية الجهاز الهضمي - أضرار الحلبة: يعوق تناول الحلبة فعالية عمل بعض أنواع الأدوية مثل: الأدوية المضادة لتخثر الدم لأنها قد تتفاعل معها وتبطء تخثر الدم. وأدوية مرض السكر لتجنب مخاطر الانخفاض الحاد في مستوى السكر في الدم. قد يَنجُم عن تناول الحلبة أثناء الحمل بعض الآثار الجانبية متفاوتة الشدة بداية من عسر الهضم، والحساسية، والتورم. وحتى الإجهاض نتيجة لدورها في رفع معدل إنقباضات الرحم. ينصح مرضى اضطرابات الدم بعدم تناول الحلبة لاحتوائها على مادة الكومارين التي تعزز تميع الدم. وبالتالي ترفع من خطر التعرض للنزيف.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم فوائدها العديدة.. أضرار لا تعرفها عن الحلبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.