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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الممثلة الكويتية "هيا الشعيبي" المعروفة بحبها لقطر والتي تواجه انتقادات شديدة من جانب السعودية والإمارات، أعلنت عن قرار بشأن سلطنة عمان، وذلك بعد الحملات ضدها.

وبكت "الشعيبي"، اليوم الإثنين، خلال مداخلة على الهواء مع إذاعة "مسقط إف أم" العمانية الرسمية، مؤكدة أنها فكرت في الهجرة من الكويت إلى السلطنة.

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الممثلة الكويتية “هيا الشعيبي” تبكي وتعلن قرارًا بشأن هجرتها من بلادها إلى هذه الدولة الخليجية!

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وقالت "الشعيبي" خلال المداخلة: "أنا ياما دخلت السرور إلى بيوتكم والسعادة إلى أطفالكم ليش هالهجوم.. ليش عيب.. من كثر الطقات ما عاد أتحمل.. وأنا فكرت أجي واستقر في عمان".

وكانت النيابة العامة في الكويت، أصدرت مؤخرًا قرارًا بحجز هيا الشعيبي، على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلًا بالآداب العامة، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات".

وأنكرت "الشعيبي" خلال التحقيق التهمة، وقالت بأن حسابها تمت قرصنته من شخص مجهول قبل أن تتمكن من استعادته، وهو ما أكدته أيضًا في فيديو عبر "سناب شات"، بعد الإفراج عنها.

وتعرضت "الشعيبي" لحملات شعواء من السعودية والإمارات بعد نشرها صورة أمير قطر خلال عزاء أمير الكويت، فيما صدر قرار بمنعها من الظهور في الإعلام السعودي والإماراتي.