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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعد التهاب المفاصل الصدفي أحد أمراض المفاصل المناعية المزمنة التي تصيب بعض الأشخاص المصابين بالصدفية، وهي حالة جلدية مزمنة تسبب بقعا حمراء متقشرة مثيرة للحكة على الجلد.

ويعتبر المرض أحد أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، الذي يأتي مباشرة بعد التهاب المفاصل العادي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

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هذه الأطعمة المناسبة لمرضى التهاب المفاصل.. وداعًا للآلام

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ويحدث التهاب المفاصل الصدفي عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا والأنسجة السليمة، حيث تؤدي هذه الاستجابة المناعية غير الطبيعية إلى التهاب المفاصل وألمها، وتعتبر آلام المفاصل وتورمها وتيبسها من الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الصدفي.

ولا يوجد علاج شاف لالتهاب المفاصل الصدفي، ولكن يتم استخدام بعض العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) والأدوية المضادة للروماتيزم (DMARDs) ومثبطات المناعة للسيطرة على التهاب المفاصل.

وينصح عادة الأطباء المرضى المصابين بهذا المرض باتباع نظام غذائي يناسب وضعهم الصحي.

ووفقا لتقرير نشره موقع بولد سكاي وترجمته "عربي21"، أظهرت الدراسات الطبية بأن اتباع نظام غذائي يمكن أن يساعد في التحكم بانتشار الصدفية أو التهاب المفاصل الصدفي.

وأشار الموقع في تقريره إلى بعض الأغذية التي يجب على الشخص المصاب بهذا المرض تناولها:

أوميغا 3

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد في تخفيف المرض.

ودهون أوميغا 3 هي نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) التي لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل شدة مرض التهاب المفاصل الصدفي.

وأظهرت دراسة أن استهلاك الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، مكملات أوميغا 3 لمدة 24 أسبوعا، ساهم في خفض نشاط المرض واحمرار المفاصل والتشقق.

ولذلك نصح التقرير بتناول هذه الأطعمة الغنية بأوميغا 3، وهي:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة

الجوز

بذور الكتان

بذور الشيا

بذور القنب

الأعشاب البحرية والطحالب

الحبوب الكاملة

أظهرت الدراسات وجود رابط بين أمراض الصدفية والسمنة، لذلك يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، إدارة أوزانهم والتحكم في مستويات السكر في الدم لديهم.

ولفت التقرير إلى أن الحبوب الكاملة غنية بالألياف، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومنع ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولذلك يجب أن يحرص المرضى على تناولها وهي:

الشوفان

حبوب القمح الكاملة

الكينوا

الأرز البني

الذرة

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب المزمن، عن طريق منع الضرر المرتبط بالإجهاد التأكسدي الضار.

ولذلك يجب تناول هذه الأطعمة:

الخضروات الورقية الخضراء

الفواكه الطازجة

المكسرات

الشوكولا الداكنة

التوابل المجففة

الشاي

القهوة.