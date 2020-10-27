نشكركم على قرائتكم خبر وفاة ظل “صدام حسين” وذراعه الأيمن ‘‘عزت الدوري’’ بعد أن فشل العالم كله في تحديد مكانه (تفاصيل) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - توفي يوم الإثنين، أحد أبرز رجالات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عزت الدوري عن ٧٨ عاما .

وكان الدوري نائبا لصدام منذ توليه الحكم عام ١٩٧٩ حتى سقوطه عام ٢٠٠٣، بعد سنوات مريرة من القمع.

ولد الرجل الثاني في حزب البعث الذي حكم العراق لسنوات بقبضة حديدة، في الأول من يوليو 1942. تزوج من خمس نساء، وله من الأبناء 11 ابنًا و13 بنتًا.

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إلى ذلك، شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إبان حكم صدام حسين وأنيطت به رتبة النائب العام لقائد القوات المسلحة بعد الغزو العراقي للكويت.

كان ظهوره غالبا ملازما لصدام، يرافقه مثل ظله منذ 17 تموز 1968 وحتى اعتقاله.

شغل منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة في عهد البعث، لكنه توارى عن الأنظار بعد سقوط حكم صدام عام 2003، على الرغم من أن حزب البعث أعلن في حينه أنه تسلم منصب أمين عام الحزب خلفًا لصدام بعد إعدامه عام 2006

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، لم يعرف الكثير عن مكان تواجده، ونسبت إليه تسجيلات صوتية ومرئية عدة في فترات مختلفة.

كما انتشرت شائعات عدة قبل أكثر من 5 سنوات حول مقتله في اشتباك قرب مدينة تكريت شمال بغداد . وراجت في ذلك الحين صور لجثة رجل أصهب الشعر ذي لحية، يشبه في بعض ملامحه عزة الدوري، أبرز أركان النظام السابق. إلا أن السلطات العراقية التي تسلمت الجثة لم تؤكد في حينه هويتها، لاسيما بعد إعلانها عدم امتلاك عينات من الحمض النووي لمقارنتها.