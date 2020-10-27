نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ما حقيقة حمل نسرين طافش بتوأم؟.. شاهد كيف أنتفخت بطنها واردافها.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٦ مساءً (دوت الخليج )

أشارت الفنانة نسرين طافش في مقابلة مع برنامج "انسايدر بالعربي" أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي، أنها تتمنى أن تنجب توأما، وأنها ستفاجئ الجمهور بأخبار جميلة في الفترة المُقبلة.

وكانت نسرين تقف مع الفنانة السورية جمانة مراد، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وتبارك لها، وقالت إنها تتمنى إنجاب توأم وتشعر أن مباركتها لجمانة "فال خير عليها".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بحمالة صدر فقط.. نسرين طافش تستعرض جسدها أثناء الاستحمام

شمس الكويتية تفاجئ الجمهور بوشم بارز في مكان حساس

مي العيدان في ورطة بعد سخريتها من ماجد المهندس

بعد غياب نجمة مسلسل أنت اطرق بابي تفاصيل جديدة وأحداث ساخنة.. فيديو

يا بخت اللي عشقني.. إيمان العاصي تداعب متابعيها بفستان مثير شاهد

سامر المصري يلتقي بزوجته مجددَّا بعد غياب طويل

منة شلبي تثير جدل واسع بسبب تصرفها مع يسرا.. فيديو

مريم حسين تصدم الجمهور بإطلالتها الجديدة وتثير جدل كبير

رغم فوائدها العديدة.. أضرار لا تعرفها عن الحلبة

جريمة تهز مصر .. يقتلان شقيقتهما المطلقة بموافقة الأم .. تفاصيل صادم!

جمال ايتن عامر في مهرجان الجونة بعد الدايت.. صور

بعد فضيحة صورها العارية.. دانا جبر تستعرض أردافها وصدرها في إطلالة ساخنة

تسريب مشهد محذوف من مسلسل البرنس.. روجينا تكشف منطقة حساسة

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية بوجه أبو هشيمة وتصعق ياسمين صبري

منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة

واعتبرت نسرين أن هذا التصريح تقوله للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بعد انفصالها عن زوجها عام 2013، ودعت الجمهور إلى انتظار إعلانها عن أخبار سعيدة تخص حياتها الشخصية.

وانقسمت آراء المتابعين على هذا الخبر، وكان بعض المتابعين شككوا في كلامها واعتبار تصريحاتها لإثارة الجدل فقط، أو ابعاد الشبهات عنها بعد كل شائعة تطالها وتضر بسمعتها، فيما تمنى لها محبوها السعادة وإنجاب الأطفال كما تتمنى.

وقال آخرون، إن نسرين تبدو إيجابية جدًا في الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد يؤكد وقوعها في الحب، وربما قد تكون أيضا قد تزوجت، وأنها من الممكن أن تعلن عن ذلك قريبًا.

https://www.instagram.com/p/CG0oVI5Fh06/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG0oVI5Fh06/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG0oVI5Fh06/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by The Insider بالعربي (@theinsiderar) on Oct 26, 2020 at 2:46pm PDT

وكانت نسرين طافش صرحت في مقابلات سابقة، أنها تتمنى إنجاب أطفال، وأنها عادت للتفكير بخوض تجربة الزواج مرة أخرى، لافتقادها مشاعر الأمومة وجو الأسرة، وأن فشل تجربتها الأولى لا يعني أن الزواج تجربة سيئة.

وشاركت الفنانة في مهرجان الجونة السينيمائي بدورته الرابعة، وارتدت عدة فساتين طويلة وإطلالات تناسب أجواء الجونة، مع تسريحات شعر ومكياج جذب الأنظار.

وعادة ما يركز الجمهور والإعلام على إطلالات نسرين في الحفلات والمناسبات الفنية والمهرجانات، وتصبح أزياؤها حديث مواقع التواصل، كما يتابدل رواد المواقع صورها الخاصة بجلسات التصوير التي تحرص على التقاطها كل فترة.

View this post on Instagram نهاركم سعيد ???? My first reels ???? A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Oct 26, 2020 at 2:42am PDT

وأمس شاركت النجمة السورية جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع إنستغرام، بمقطع فيديو قصير، كشف عن انتفاخ بطنها قليلا مع زيادة واضحة في وزن أردافها.

وقد ذهب الجمهور في مشاركاته وتعليقاته للحديث عن وجود أثار حمل لدى الفنانة نسرين طافش، خاصة بعد أن لوحظ تغير في وزن وانتفاخ بطنها ومنحنياتها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام