إبنة السفير.. صراعٍ ثلاثي ينتهي بسقوط سانجار وأكين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٩ مساءً (دوت الخليج )

تصدرت حلقة الأمس من مسلسل "ابنة ااسفير" قائمة الأكثر بحثاً وتداولا عبر محرك البحث "غوغل" في بعض الدول العربية، على الرغم من انخفاض نسب مشاهدته في تركيا لصالح منافسه القوي مسلسل "الحفرة".

ويبدو أن الجمهور العربي، عاد لمتابعة المسلسل بقوة بعد أن غاب لفترةٍ من الوقت عن أحاديثهم وعن اعتلاء قائمة الأكثر بحثا عبر "غوغل"، وذلك بسبب عودة الأحداث المشوقة التي يحملها المسلسل ضمن حلقاته وتشعب علاقات الأطراف فيه وتدخل الجميع فيها وخصوصا تلك التي تجري بين بطلي العمل "ناري" و"سانجار

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وافتتحت الحلقة يوم أمس مشاهدها على لحظة وداع "سانجار" لكلاً من طفلته "ملك" و"ناري" في المطار بعد أن حصلت الأخيرة على حق الوصاية على ابنتها، واحتفال "ناري" لآخر مرةٍ بعيد ميلاد "سانجار" في مشهد وصفه الجمهور بالمؤثر.

وبعد هذا المشهد، عاد المخرج بالزمن إلى الوراء أي قبل 3 أيام من ذلك الوداع، ليروي ما حصل خلالها، ليعود للمشهد الذي أقفلت عليه الحلقة الـ 24 شارتها، وهو قيام "سانجار" بأخذ "أكين" إلى الهاوية التي قامت "ناري" بالانتحار من عليها، في محاولةٍ منه لمعرفة من كان السبب في وضع الحبوب المنومة لابنته.

فيما تتصاعد الأحداث بعدها ليقوم "غيديز" بالاتفاق مع "منكشة" على أن تطلب من "سانجار" مقابل موافقتها على الطلاق منه 5% من الحصص ويوافق الأخير ليحصل على الطلاق، ومن ثم يقوم بكشف "منكشة" أمام الجميع من خلال اعتراف "غولسية" بأن "منكشة" هي من قامت بمحاولة قتل ابنته من خلال الكم الهائل من الحبوب المنومة التي أعطتها لـ "ملك".

وكذلك تضمنت الحلقة قيام "زهراء" بإيقاف حفل زفاف "كاوروك" على "عائشة" بإخباره بأنه يحبها أمام الجميع، وأن عليه إيقاف هذا الزفاف.

أما الختام فكان مع العودة إلى المطار وقيام "إيلفان" بالطلب من "ناري" العودة لإنقاذ "سانجار" الذي ينوي قتل "أكين"، لتذهب إلى المكان وتقوم بفك "أكين" لتتخلص منه قبل أن يأتي "سانجار" ويقتله، ويدخل الثلاثي في صراعٍ ينتهي به سقوط كلاً من "سانجار" و"أكين من الأعلى بينما تنظر "ناري" بقهر على سقوط "سانجار".

ويبدو أن هذا المشهد بحسب المتابعين، كان من المنوي أن تقفل الحلقة الأخيرة من الموسم الأول أبوابها عليه، إلا ان تغييراً حصل في خطة عرض المسلسل مما جعلهم يوقفون العمل عند الحلقة الـ 19 منه وتغيير النهاية لتصبح غرق كلا من "سانجار" و"ناري".

الإعلان الترويجي الأول للحلقة الـ 26 منه، والتي لم تكشف الكثير عن مصير "سانجار" و"أكين" بعد سقوطهما.



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