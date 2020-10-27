نادين نجيم تخرج عن طورها وترد على المتنمرين على إبنتها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٤ مساءً (دوت الخليج )

انفعلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على المعلقين المتنمرين بسبب تطرقهم للقضايا الدينية نتيجة تعليق أرفقته على صورة ابنتها "هيفين" التي كانت سعيدة بها؛ لأنها استخدمت الفلتر الخاص بوالدتها والذي أطلقته قبل أيام قليلة، لتظهر بملامح نجيم.

وعلقت نادين نجيم على صورة ابنتها "اسم الله اسم الله اسم الصليب، ابنتي كمان اتصورت بالفلتر"، لكنها تفاجأت بتعليقات عدد من المتابعين الذين ذهبوا في اتجاه آخر بعيدًا عن طرافة الصورة وبدأوا يتحدثون عن أمور دينية بسبب تعليقها وهو ما جعلها تخرج عن طورها.

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ووجهت الفنانة اللبنانية رسالة إلى الأشخاص الذين تحدثوا بالقضايا الدينية وقالت لهم:"بتعرفوا شو؟ رح طنش عن هل التعلقات الدينية لانه دق المَي مَيّ خلص تعبنا من هل خلافات عنجد ما حدا معه حق يهاجم دين الآخر والا بده يتحمل النتيجة والجواب عنجد زهقنا من التعصب".

وحظيت نجيم بمساندة من محبيها، وهاجموا المعلقين ووصفوهم بأنهم مستفزون، مؤكدين أنهم وقفوا ضد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الذي أساء فيها إلى الإسلام والنبي محمد، ولكن هذا لا يمنعهم أيضًا من صدّ أي شخص ينتقد الأديان الأخرى، وكان الأجدر بهم التعليق فقط على صورة ابنة الفنانة والفلتر الذي استخدمته بعيدًا عن أية مواضيع أخرى.

كما طالب عدد من المتابعين الفنانة اللبنانية بحذف كل التعليقات المسيئة وليس فقط أن تقوم بتجاهلها، حتى يبقى محور الحديث والتعليق عن صورة "هيفين" والفلتر المستخدم؛ لأن بقاء تلك التعليقات ستشجع آخرين بالرد عليها، وسيتم الابتعاد عن محور الصورة وهدفها.

وكانت نادين نسيب نجيم قد أطلقت في إطار سعيها لإخفاء جروح وجهها فلترًا جديدًا يحمل اسمها على موقع إنستغرام قبل أيام قليلة.

وقامت النجمة اللبنانية بالإعلان عن فلترها الجديد من خلال مقطع فيديو نشرته على إنستغرام قالت فيه إنّها ستظهر جزءا بسيطا من الفلتر الذي ستطلقه يوم الـ 24 من أكتوبر الجاري لتغطية جروحها وندباتها التي أصيبت بها بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وبحسب نادين نسيب نجيم فإنّ الفلتر الخاص بها سيحتوي على عدة خيارات تعمل على إظهار وجهها نضرا، وبشرتها نقية وصافية.

وشكرت النجمة اللبنانية كلّا من رودي وإيلي علي اللذين قاما بتصميم الفلتر لها، وأشارت إلى أنّ عملية تصميم الفلتر استغرقت شهرين كاملين.



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