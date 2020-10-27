نشكركم على قرائتكم خبر ‘‘رغد صدام حسين’’ تعلن الخبر اليقين وتكشف الحقيقة الكاملة بشأن هذه الأنباء المتداولة على مواقع التواصل على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أبدت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، غضبها واستنكارها لفبركة تغريدة نسبت لها تدعو لتظاهرات في العراق.

وتابعت: “تمت فبركة التغريدة ونسبها للسيدة رغد صدام حسين باستخدام حسابها الرسمي”.

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ونفت رغد نشرها تغريدة على “تويتر” تحرض على الاحتجاجات في العراق، وكتبت: “فبركة وتزوير مرة أخرى.. هذه التغريدة غير موجودة على الحساب الرسمي”.

وأضافت : “بإمكانكم الرجوع بالحساب إلى توقيتها والتأكد من عدم وجودها إطلاقا”.

هذا وتجددت صباح الأحد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ”إصلاحات خدمية وسياسية”، حيث توافد المئات من المحتجين على ساحة التحرير في بغداد، ومثلهم على الساحات الأخرى في محافظات الوسط والجنوب.

كما ندد المحتجون بعدم قيام الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين في الأشهر الماضية، وغياب الإصلاحات في حكومة مصطفى الكاظمي.