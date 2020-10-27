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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت مصادر متطابقة مقتل حسن زيد الوزير في حكومة الحوثيين بصنعاء (غير معترف بها) ونسب إعلام الجماعة العملية إلى "مسلحين مجهولين".

وأضافت المصادر، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة "زيد"، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء مروره بأحد الأنفاق في منطقة "حدة" جنوبي العاصمة صنعاء.

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إعلان تفصيلي من داخلية الحوثيين حول مقتل حسن زيد والذين نفذوا عملية الاغتيال بصنعاء



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وقالت المصادر، إن "زيد" توفي على الفور، وأصيبت ابنته التي كانت تقود السيارة.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية في حكومة الحوثي (غير معترف بها ) مقتل وزير الشباب والرياضة "حسن زيد".

وقالت الوزارة إن زيد قتل "إثر اغتيال نفذته عناصر إجرامية تابعة للعدوان في العاصمة صنعاء".

ونشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها لسيارة "حسن زيد" وقد انحرفت عن الطريق تحت أحد الأنفاق، فيما تظهر في الصورة آثار دماء في الشارع بالقرب من السيارة التي أحاطت بها قوات الحوثيين.

ووصف نشطاء آخرون الحادثة بأنها جزء من الصراع بين الأجنحة داخل جماعة الحوثي المسلحة.