بالفيديو.. الحشرات تجتاح قبر رجاء الجداوي وابنتها تكشف السر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٤ مساءً (دوت الخليج)

لا تزال قضية الحشرات التي تخرج من قبر الفنانة رجاء الجداوي تشغل الرأي العام وتُحدث ضجة كبيرة، ما دفع بابنتها السيدة أميرة مختار إلى توضيح تفاصيل الموضوع بعد تأكيدها من خلال تعليق على السوشيال ميديا معرفتها بالأمر، لكنه ليس ذنبها او إهمالاً منها.

وأكدت أميرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، أنه تم اقتطاع جزء من منطقة البساتين لإنشاء ملهى ليلي ولتوسيع الطريق، وتم هدم جدار المدفن">

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وأضافت: "قمنا ببناء جدار جديد واضطرينا نقل الموتى من مكان لآخر نتيجة الترميم والإنشاءات في المنطقة بأكملها"... موضحةً: "عائلتنا لا تضع أسماء السيدات على المقابر عند وفاتهن، وهذا الأمر متروك بيد كبار العائلة، وإذا أرادت أمي كتابة اسمها على المدفن لأبلغتني بذلك قبل رحيلها".

وأردفت: "والدتي رأت الحالة التي هي عليها المقابر الآن، وكانت قد زارتها قبل وفاتها بنحو شهرين، وتفاجأت بشكلها الذي لم يختلف كثيراً عن ذاك الأساسي".

واختتمت بالقول: "المهم اللي جوه القبر مش اللي بره، هذه الجملة كانت ترددها أمي لي كثيرا، وكانت بتقولي يارب القبر يكون منور."





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