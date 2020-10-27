يسرا تشعل مسرح الجونة بـ «3 دقات» وترتمي بأحضان حبيب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٥ مساءً (دوت الخليج )

شهدت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أداء الفنانة يسرا لأغنية «3 دقات» في حفلة ليلية ممتعة.

وصعدت الفنانة المصرية، إلى المسرح بفستان لامعًا وملفت للأنظار، لمشاركة المطرب "أبو" الحفلة الغنائية التي أحياها أمس وغنا سوية أغنيتهما الشهيرة «3 دقات».

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واثناء استمتاع الحضور بصوت واغنية يسرا ومواطنها "أبو"، تفاجأوا بصعود مؤلف الأغنية تامر حبيب إلى المسرح لتحتضنه يسرا بحفاوة وشدة ثم يغنيها الثلاثي بصوت مطرب للقلوب والإسماع.

ونجح الثلاثي في إشعال حماس الحضور، الذين غنوا معهم خاصة أن الأغنية تعد أشهر أغنيات مهرجان الجونة ، خاصة وإنها تعد الأغنية الرسمية للمهرجان باعتبار أنها أطلقت مع دورته الأولى.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والإعلام المشاركون في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي .

و"الجونة" يعد وأحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة كبيرة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، والى تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.





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