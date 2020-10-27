ملابس نسائية ملطخة بالدماء.. سكان العراق يستيقظون على مشهد مرعب (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

تفاجأ سكان مدينة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، بوجود "حبل غسيل" بطول 5 كم، يمتد إلى أجزاء كبيرة في المدينة، يحمل ملابس نسائية على بعضها آثار دماء، وهو ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لـ"حبل الغسيل" الغريب الذي اخترق قلب المدينة، مروراً بأحد أهم الجسور والشوارع التجارية الرئيسية.

وتبين لاحقاً أن هذا المشهد من العمل من "تدبير" الفنانة العراقية تارا عبدالله، وأصدقائها، وأن هذه الملابس عُلقت بهذه الطريقة كشكل من أشكال الاحتجاج على العنف ضد المرأة.

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وكشفت تارا عبدالله، في تصريحات صحفية أن جميع الملابس التي شاهدها السكان، تعود لـ100 امرأة معنفة، ومُعظم الملابس لا تزال آثار الدماء بها، مضيفة: "العمل يستهدف إحداث صدمة من نوعٍ ما لدى السكان، من أجل تسليط الضوء على قضايا تعنيف النساء التي لا تتوقف مراكز الشرطة عن تسجيلها بشكل شبه يومي".

وأشارت "تارا" إلى أن عدد النساء المشاركات حتى الآن بلغ بالتحديد 99678، سيدة وفتاة تعرضت لشتى صنوف التعنيف الجسدي واللفظي والنفسي.

كما وشهد العراق خلال الأشهر الأخيرة تزايداً في حالات العنف الأسري. خاصة مع إجراءات حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا، ووثقت وزارة الداخلية العراقية أكثر من 5 آلاف حالة عنف أسري في البلاد خلال النصف الأول من العام 2020. ملابس نسائية





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