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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في الوقت الذي تواصلت فيه ردود الفعل الغاضبة على نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم بفرنسا، وسط دعوات على نطاق واسع لمقاطعة البضائع الفرنسية، دحل علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس حسني مبارك على خط الجدل المثار، مطالبًا باتخاذ موقف إسلامي موحد إزاء ذلك.



وكتب علاء عبر حسابه في موقع "تويتر": "ليس فقط بمقاطعة البضائع يكون الرد على الإساءة للإسلام وعلى الرسوم المسيئة لسيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لكن بموقف إسلامى موحد يرفض تصريحات ماكرون المستفزة ويطالب فرنسا بموقف حيال هذه الإساءة لرسولنا الكريم التى تزيد من ثقافة الكراهية ولا تحترم مشاعرنا كمسلمين".

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رد مفاجئ من “نجل الرئيس المخلوع” على دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية

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وعلق لاعب كرة القدم المصري السابق، أحمد حسام "ميدو"، الذي لعب في صفوف أندية أوروبية مختلفة خلال مسيرته الاحترافية، قائلاً إنها لا تحقق أي مكاسب سياسية بالنسبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وتابع معلقًا: "صباح الفل يا علاء بيه.. أنا بحاول آلاقي أي مكاسب سياسية من تصريحاته مش لاقي!! الحاجة الوحيده اللي ممكن يكسبها هو استغلال الموقف لإغلاق أكبر عدد ممكن من المساجد في فرنسا.. حتى الآن ٢٦ مسجد آخر شهرين!!".

ورد علاء على "ميدو"، قائلاً: "واضح انه (ماكرون) محتاج يفهم ان هذه الرسوم المسيئة للرسول لا تعبر عن حرية التعبير وان هناك فرق شاسع بين حرية التعبير والاساءة والتطاول على الرسل والأديان والمعتقدات السماوية".



وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني في فرنسا.





والأربعاء، قال الرئيس الفرنسي، في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للرسول محمد والإسلام).

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.