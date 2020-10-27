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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتعديل نسب التوطين وسعودة الأعمال في نشاط “مقاولات الصيانة والتشغيل” ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، بزيادتها بنسبة 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 1 شعبان 1442هـ.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن هذا القرار يأتي حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات السعودية.

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قرارات سعودية جديدة بشأن تعديل سعودة وتوطين هذه المهن الواعدة

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وسبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل سعودة عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولةالسعودية بنسبة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات. حسب الإعلام السعودي.