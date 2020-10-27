قبل الشتاء.. أطعمة مهمة تحارب الإنفلونزا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

هناك الكثير من الضجة حول الزنك، منذ ظهور الفيروس التاجي، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا المعدن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الجهاز المناعي.

وتشكل المغذيات مصدر مهمًا يساهم في الهضم وعمل الأعصاب والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي أن الزنك عنصر غذائي مهم نحتاج إليه جميعًا في نظامنا الغذائي اليومي.

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ووفقاً لما ذكره موقع “timesofindia” ، تتراوح الجرعة اليومية الموصى بها من الزنك من 8 ملليجرام إلى 13 ملليجرام للبالغين، وتختلف القيمة حسب جنسك ، إذا كنت حاملًا أو مرضعة، مع بداية فصل الشتاء، من المهم الحصول على كمية كافية من الزنك في نظامك الغذائي اليومي لمحاربة الأنفلونزا والالتهابات الأخرى.

1- الفول السوداني يعد لفول السوداني مصدر رخيص ولذيذ للزنك/ من السهل تضمين الفول السوداني في نظامك الغذائي اليومي ، فهو المفضل لدى الجميع.

يمكنك رش القليل منه على السلطة، أو دهن زبدة الفول السوداني على التفاح أو الخبز ، هذه مصدر مهم للزنك للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا.

2- الحمص يتضمن الحمص على كمية مناسبة من هذه المغذيات المعززة للمناعة، لإضافة المزيد من الحمص إلى النظام الغذائي ، يمكنك استخدامه كساندويتش أو تناوله مع رقائق البطاطس.

كما أنه مليء أيضًا بمضادات الأكسدة والألياف ومختلف العناصر الغذائية الأخرى.

3- البيض يشمل البيض على كمية معتدلة من الزنك ويمكن أن يساعدك في تحقيق الهدف اليومي، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 5 % من القيمة اليومية الموصى بها.

وتضمن بيضة واحدة كبيرة على 77 سعرة حرارية و 6 جرامات من البروتين و 5 جرامات من الدهون الصحية والعديد من المعادن والفيتامينات الأخرى ، بما في ذلك السيلينيوم وفيتامين ب.

4- البقوليات تشمل البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا على كمية كبيرة من الزنك. 100 جرام من العدس المطبوخ يحتوي على 12%من القيمة اليومية الموصى بها من الزنك.

لكن البقوليات تحتوي أيضًا على فيتات ، مما يمنع امتصاص الزنك والمعادن الأخرى، هذا هو السبب في عدم امتصاص الزنك من البقوليات بشكل جيد مثل الزنك من مصادر أخرى.

كما تعد البقوليات أيضًا مصدرًا غنيًا للألياف والبروتين.

5- الدجاج إلى جانب العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، يوفر لك الدجاج أيضًا كمية مناسبة من الزنك، يمكنك تناول حساء الدجاج أو الدجاج المشوي، للحصول على جرعتك اليومية من الزنك.



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