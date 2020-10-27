نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر دراسة تكشف علاقة تناول اللحوم والإصابة بـ السرطان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٥ مساءً (دوت الخليج)

توصل فريق دولي من العلماء إلي وجود صلة جزيئية مباشرة بين وجبات اللحوم ومنتجات الألبان وتطور الأجسام المضادة في الدم التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

قد يفسر هذا الارتباط ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان بين أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من منتجات الألبان واللحوم الحمراء، على غرار الصلة بين ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

كشفت حمالة الصدر.. نور عمرو دياب تطل على متابعيها بملابس ضيقة

ياسمين صبري حامل بالشهر الثالث من أبو هشيمة

يسرا تشعل مسرح الجونة بـ «3 دقات» وترتمي بأحضان حبيب

بالفيديو.. الحشرات تجتاح قبر رجاء الجداوي وابنتها تكشف السر

بسروال ملتصق بجسدها.. شمس الكويتية تكشف بطنها وتبرز مفاتنها.. شاهد

تحديد موعد النطق بالحكم في قضية التشهير بـ "ديب"

فنانة شهيرة وفائقة الجمال تثير الرعب في مهرجان الجونة.. شاهد السبب

قبل الشتاء.. أطعمة مهمة تحارب الإنفلونزا

تحذير من تناول مشروبات قليلة السكر "الدايت" والسبب!

بالفيديو.. نسرين طافش تعلن حملها بطفلين قبل زواجها

نادين نجيم تخرج عن طورها وترد على المتنمرين على إبنتها

ملابس نسائية ملطخة بالدماء.. سكان العراق يستيقظون على مشهد مرعب (صور)

إبنة السفير.. صراعٍ ثلاثي ينتهي بسقوط سانجار وأكين

ما حقيقة حمل نسرين طافش بتوأم؟.. شاهد كيف أنتفخت بطنها واردافها.. فيديو

منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة

وفقًا للدراسة، التي نُشرت في مجلة BMC Medicine، فإن Neu5Gc هو جزيء سكر موجود في أنسجة الثدييات ولكن ليس في الدواجن أو الأسماك.

يطور البشر أجسامًا مضادة لـ Neu5Gc في مرحلة الطفولة، عندما يتعرضون لأول مرة لمنتجات الألبان واللحوم.

في حين أنه من المعروف أن هذه الأجسام المضادة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم، لم يتم العثور على ارتباط مباشر بين الأجسام المضادة واستهلاك اللحوم والألبان.

وقال مؤلف الدراسة فيريد بادلر كارافاني، وجدنا علاقة ارتباط كبيرة بين الاستهلاك العالي لـ Neu5Gc من اللحوم الحمراء والجبن وزيادة تطوير تلك الأجسام المضادة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان".

قام أعضاء فريق البحث بقياس كمية سكر Neu5Gc في مجموعة متنوعة من منتجات الألبان وأطعمة اللحوم الشائعة في النظام الغذائي الفرنسي وحساب المدخول اليومي من Neu5Gc لـ 19621 من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ، والذين أبلغوا عن كل ما تناولوه من طعام عبر الإنترنت على مدى فترة عدة. أيام.

ثم أخذ فريق البحث عينة تمثيلية من 120 مشاركًا واختبروا مستويات الأجسام المضادة لـ Neu5Gc في دمائهم.

بناءً على هذه النتائج والقياس الكمي لسكر Neu5Gc في مختلف المنتجات الغذائية من فرنسا ، أنشأ الفريق مؤشرًا يسمى مؤشر Gcemic.

يصنف هذا المؤشر الأطعمة التي يمكن أن يؤدي استهلاكها المفرط إلى زيادة الأجسام المضادة - وربما زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ووجدوا علاقة ارتباط كبيرة بين الاستهلاك العالي لـ Neu5Gc من اللحوم الحمراء والجبن وزيادة تطوير تلك الأجسام المضادة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

إذن ما الذي يندرج ضمن فئة اللحوم المصنعة؟ بعض اللحوم المصنعة تشمل:

اللحم المقدد

السجق

النقانق

الببروني

اللحمة الباردة

اللاشنون

البسطرمة

لماذا معالجة اللحوم ترفع خطر الإصابة بالسرطان؟

لقد تراكمت الأدلة على مر السنين بأن اللحوم المعالجة تسبب السرطان، حيث إن هناك ثلاث مواد كيميائية خاصة تم ربطها بسرطان القولون والمستقيم، وواحدة من هذه المواد الكيميائية تحدث بشكل طبيعي في اللحوم، والمواد الأخرى يتم تطويرها أو إضافتها كجزء من العملية لإنتاج هذه اللحوم.

الهيم هو صبغة موجودة في الغالب في اللحوم الحمراء. تضاف النترات والنتريت للحفاظ على اللحوم طازجة لفترة أطول. ويتم إنتاج الأمينات غير المتجانسة والأمينات متعددة الحلقات عند طهي اللحوم في درجات حرارة عالية.

كل هذه المواد الكيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا في القولون والمستقيم، وبمرور الوقت يزيد خطر السرطان بشكل كبير.

نصائح لتجنب اللحوم المصنعة:

إذا كانت منتجات اللحوم المصنعة جزءًا من نظامك الغذائي فيمكنك اتخاذ خطوات لتقليلها أو القضاء عليها.

اقرأ الملصق وتحقق من قائمة المكونات لمعرفة كلمات مثل النترات أو النتريت، وإذا حددت هذه الكلمات، فهي لحوم مصنعة ويجب تجنبها.

حتى اللحوم التي تحمل علامة "طازجة وليست بها مواد حافظة" لا تزال تحتوى على النترات والنتريت.

تقليل أحجام جزء من اللحوم المصنعة.

اختر نظامًا غذائيًا نباتيًا في أغلب الأحيان.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام