بسروال ملتصق بجسدها.. شمس الكويتية تكشف بطنها وتبرز مفاتنها.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٠ مساءً (دوت الخليج )

أطلت الفنانة شمس الكويتية بملابس جريئة عبر صورة تداولتها صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير في مواقع التواصل الإجتماعي

وارتدت قميصاً اسودا مطبعاً بالزهور، وسروالًا ضيقاً ملتصقاً بجسدها، بينما انتعلت حذاءً رياضياً، مع تسريحة شعر ذهبية انسدلت خصلاتها فوق كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية وناعمة تخطف الأنظار.

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وتعمدت النجمة الكويتية ، في هذه الإطلالة على رفع يديها عاليا لتكشف اجزاء من بطنها وتبرز مفاتنها بجراءة كبيرة أمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت شمس قد نشرت الصورة المتداولة في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار إنبهار وجدل الجمهور في آن واحد.

والتقطت الصورة للمطربة الكويتية اثناء تواجدها أمام المعهد الوطني للموسيقى في العاصمة الفرنسية باريس قبل نحو عامين.

وأرفقت الصورة حينها بتعليق قالت فيه : "حنون كقهوة دافئة في الصباح".

يأتي ذلك بعد ظهور النجمة الخليجية على جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" بإطلالة جديدة وناعمة.

وظهرت شمس الكويتية، في صورة وهي داخل حوض الاستحمام ، مرتديةً روب باللون الابيض الحليبي ، لكن ما ميز الصورة ان شمس لم تطل هذه المرة كما كانت في المرات السابقة باطلالة تعتمد بشكل مباشر على الاثارة والجرأة والإغراء.

وحظيت الإطلالة بإعجاب وإشادة واسعة من قبل الجمهور المتابع للفنانة شمس عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".

ونصحت شمس متابعيها وجمهورها في تعليق لها على الصورة بأن لا يبوحوا باسرارهم لأي احد لانهم وحين معرفتهم ما في الداخل سيعملون على الأذية ، الأمر الذي حير المتابعين عما في داخل شمس ، وكتبت قائلة : "كل سعادة تصنعها لغيرك ستعود اليك " .



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