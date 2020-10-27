نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين صبري حامل بالشهر الثالث من أبو هشيمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٣ مساءً (دوت الخليج)

انتشرت مؤخرا بعض الاخبار حول حمل الفنانة ياسمين صبري، بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجونة ببطن منتفخ بعض الشئ، حيث أكد البعض أنها حامل في الشهر الثالث

ولم تخرج ياسمين لتنفي او تؤكد الخبر والتزمت الصمت كعادتها مما زاد الجدل حول حقيقة حملها، بالرغم من أن الأمر طبيعياً لكن اهتمام متابعي ياسمين بكافة اخبارها جعل الخبر يتصدر مؤشرات البحث داخل مصر .

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وكشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين صبري أنها ليست حامل كما ادعي البعض، وانها تستعد لبطولة مسلسل درامي جديد تقوم بتصويره خلال الايام القادمة وهذا أكبر دليل علي أنها ليست حامل بشهرها الثالث كما ادعى البعض.

واضاف المصدر أن ياسمين قد اجلت فكرة الانجاب خلال هذه الفترة بالاتفاق مع زوجها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة لحين تحسن الاوضاع الحالية وعودة الحياة لطبيعتها بعد انتهاء جائحة كورونا .



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