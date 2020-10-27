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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علق السياسي اليمني الدكتور محمد جميح عصر اليوم الثلاثاء على حادثة مقتل وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين الغير معترف بها وسط العاصمة صنعاء

وقال جميح في تغريدة على تويتر :”‏دعا حسن زيد وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين لإغلاق المدارس عاماً كاملاً، وإرسال الطلبة لجبهات” .

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محمد جميح يكشف آخر ما كان يفعله “حسن زيد” قبل اغتياله اليوم في صنعاء

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وأضاف :”حرض على قتل الرئيس السابق صالح، وقال إن “مصدر الخطر في الحنش رأسه…ضربه في رأسه يقضي عليه”، وحرض على قتل الرئيس هادي كذلك” .

وتابع :”حرض على مأرب وقبلها على تعز وعدن، فهل شرب الكأس نفسها؟!”

وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر إعلامية إن “زيد” تعرض لهجوم مسلح، من قبل مجهولين وهو في طريقه إلى المدرسة لإيصال ابنته ـ التي أصيبت في الحادثة ـ، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضافت المصادر، أن زيد أصيب بإصابات بليغة، توفي على اثرها بعد نقله إلى المستشفى اليمني الألماني.

يذكر أن القيادي الحوثي “زيد”متهم بالاستيلاء على أراضٍ وأملاك لمواطنين في أكثر من محافظة، وقد نشبت بينه وبين كثير منهم نزاعات بعضها مسلحة في أكثر من مناسبة.

ويرى مراقبون أن عملية اغتيال “زيد” تأتي في سياق موجة التصفيات الداخلية بين أجنحة الجماعة نتيجة الخلافات على المنهوبات والنفوذ، خاصة وأن العملية تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة قبيل احتفالات الجماعة بالمولد النبوي.