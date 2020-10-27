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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن الثلاثاء، القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن ايرلو والذي عينته طهران سفيراً لدى الحوثيين في العاصمة صنعاء.



وظهر ايرلو الذي لم تكن صورته بالسابق، خلال تقديم أوراق اعتماده إلى حكومة الحوثيين في خطوة تخالف الأعراف والمواثيق الدولية، باعتبارها حكومة غير معترف بها.

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بالتزامن مع اغتيال الوزير الحوثي حسن زيد.. أول ظهور للقيادي الإيراني المعين سفيراً في صنعاء حسن ايرلو

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وقالت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين إن وزير الخارجية في حكومة الجماعة هشام شرف عبدالله تسلم اليوم أوراق اعتماد حسن ايرلو “سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن”.

وتزامن هذا الظهور مع حادثة اغتيال وزير الشاب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، حسن زيد، صباح اليوم الثلاثاء برصاص حي بالعاصمة صنعاء.

وكانت طهران أعلنت نجاحها بتهريب ايرلو إلى صنعاء وقالت إنها عينته سفيراً مطلق الصلاحيات في صنعاء، الأمر الذي أثار رفضاً من الحكومة اليمنية ومن العديد من الأوصاف.

وفي وقت سابق نفى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن يكون قد تورط في نقل ايرلو لصنعاء، بعد أن جاء الإعلان بالتزامن مع صفقة تبادل الأسرى.