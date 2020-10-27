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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في تصريحات أثارت جدلا واسعا قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن المفاوضات ستتكثف مع 5 دول عربية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مطلع الشهر المقبل لإقناعها بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

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استخبارات الاحتلال الإسرائيلي تكشف عن مفاوضات للتطبيع مع 5 دول عربية بينها السعودية (الأسماء)

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وفي تصريحات للقناة الإسرائيلية “20”، مساء أمس، الإثنين، أضاف “كوهين” أنه بعد التوقيع على الاتفاق مع الإمارات فإنه ستكون هناك اتفاقيات أخرى مع دولة من الخليج، ودولة من إفريقيا، ولاحقا انضمت البحرين والسودان إلى المسار التاريخي”، حسب وصفه.

وتابع وزير الاستخبارات الإسرائيلي: “هناك 5 أخرى وهي السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والجزائر، والمغرب، وستتكثف المفاوضات مع هذه الدول بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

الجدير ذكره، أن قطر أعلنت رفضها للتطبيع مع إسرائيل بعيداً عن مبادرة السلام العربية والحل العادل للقضية الفلسطينية، مؤكدةً على أهمية إيجاد حل ملائم القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

وكان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عمان اتخذ موقفا واضحا برفض التطبيع مع الاحتلال، رغم أن الموقف الرسمي لمسقط أيّد اتفاق الامارات مع الكيان المحتل معتبرا ذلك شأنا خاصا داخليا للدول، وفي نفس الوقت أكدت السلطنة رسميا على تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا اتفاق تطبيع مع إسرائيل زعم وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية وخدمة القضية الفلسطينية، وذلك في البيت الأبيض وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 3 نوفمبر المقبل، ويتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب مرشحا عن الحزب الجمهوري، في مواجهة جو بايدن، نائب الرئيس السابق، مرشحا عن الحزب الديمقراطي.