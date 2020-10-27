قرار مفاجئ: السعودية تلغي نظام الكفالة وتعتمد نظاما جديدا لعقود عمل.. وهذا موعد البدء بتنفيذه رسميًأ

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة قررت إلغاء نظام الكفالة وإقرار نظام جديد لعقود العمل لتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، على أن يتم الإعلان عن المبادرة الجديدة خلال أيام.

ونقلت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية عن مصادر خاصة، قولها إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل.

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وأضافت أن المبادرة تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ7 عقود، على أن يبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد.

وبحسب الصحيفة السعودية، تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى تستهدف تحسين جودة الحياة للوافدين، ومن بينها مبادرة تختص بالسكن وأخرى بالترفيه.

كان من المفترض الإعلان، غدا الأربعاء، عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث يجري الآن التجهيز للأمر، إذ تتم دعوة إعلام دولي لحضور مؤتمر صحافي بهذا الشأن.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض تبني المبادرة والإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن تداعيات جائحة كورونا حالت دون ذلك بالتأجيل.

في مارس/ آذار الماضي، نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، شائعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإلغاء الكفالة للوافدين.