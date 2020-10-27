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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مشهد ماسأوى صعب لم تره عيناك الا فى الأفلام على شاشات التليفزيون مجرد تمثيل، لأنه فى الواقع صعب ورغم ذلك تحقق داخل احد المنازل بإحدى قرى مركز طوخ بمحافظة

.. حيث لقى طفل رضيع مصرعه بعد صراع مع الجوع لمدة 9 أيام متواصلة بعد ان تركه والداه وحيدا بمفرده داخل الشقة.

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قصة رضيع تهز دولة عربية: تركه والداه يصرخ من الجوع 9 أيام حتى الموت.. والسبب لا يخطر على بال! (صور)

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الطفل أنس صاحب الـ 4 شهور لم يملك سوى الصراخ بصوته الضعيف فى محاولة ان ينقذه أحد من اسرته ولكن دون جدوى الا انه لقى مصرعه تاركا علامات جسد على السرير ورائحة الموت تفوح من جدران الشقة.

الطفل كان ضحية الاهمال والخلافات الاسرية وعناد الأم والأب مع بعضهما وتركاه يتعذب ويصارع الموت جوعا دون اى نجاة حيث تركت والدته المنزل بسبب خلافاتها مع زوجها كما ترك الاب المنزل ذاهبا الى عمله معتقدا عودة زوجته مرة اخرى الى البيت بسبب وجود طفلها الرضيع ولكن العناد كان أكبر منهما وكان الطفل هو الضحية.

كشفت تحريات مباحث مركز طوخ أن الزوجين تركا طفلهما الرضيع 9 أيام وحيدا داخل الشقة، حتى مات من الجوع، وأن الخلافات وصلت بينهما لحد العناد، حيث أكدت الزوجة أن زوجها دائم التعدي عليها بالضرب والتقليل مما تقوم به، وكذلك الزوج الذي أكد أن زوجته دائمة الطلبات ودائمة الشكوى من العيش معه.

ووصل العناد بينهما لدرجة دفعت الزوجة إلى ترك منزل الزوجية واصطحبت معها ابنها الأكبر مروان مدعية أنها ستحضر بعض طلبات المنزل إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها وتركت الرضيع لزوجها إلا أن الزوج توجه هو الآخر لعمله الذي يمكث به لمدة أسبوع وتركا الطفل وحيدا بالمنزل لمدة تخطت الأسبوع دون طعام ليموت جوعا

وقالت الأم فى التحقيقات التى أجريت معها: المشاكل كانت مستمرة بينى وبين زوجى ومقدرتش أستحمل فتركت الطفل الرضيع ليتولى مسؤوليته ويشعر بأهميتي قائلة "كنت عايزة أأدبه ومشيت وسبت البيت"

وأضافت: "لم أتوقع أنه سيقوم بترك طفلى الصغير وحيدا دون سؤال أو تركه لأحد لرعايته ويخرج للعمل دون أن يخبرني أو يدبر وسيلة لإعاشة الطفل حتى فوجئت بإخباره لي أنه مات واتهامه لي بأني وراء الحادث، وعللت عدم قيامها بالاطمئنان على نجلها طوال فترة غيابها خلال تلك الفترة ظنًا منها بتواجد والده برفقته ورعايته"

وفى أقواله أكد الأب، خلال التحقيقات أنه بتاريخ 17 أكتوبر الجارى حدث خلاف بينه وبين زوجته قامت على أثره بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الآخر مروان، بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية دون علمه تاركة الطفل الرضيع بصحبته

وتابع أنه عندما حل ميعاد عمله خرج للحاق به تاركا باب الشقة مفتوحا اعتقادا منه بعودتها عقب إنهاء شراء الطلبات ولم يتوقع أنها تركت المنزل، وأنه ترك الطفل ليموت جوعا مبديا ندمه على عدم السؤال عن نجله خلال تلك الفترة

من ناحية اخرى أكد أحد الجيران الذين شهد الواقعة أن الأب والأم بينهما خلافات كبيرة منذ فترة تركا الطفل في غرفة النوم وخرج الأب لعمله في القاهرة وخرجت الأم قبله بدقائق بحجة ملء جركن مياه نظيفة من أحد فلاتر المياه بالقرية وأخذت معها جركن والطفل الآخر مروان وكان الوالد على عجلة من أمره للذهاب إلى عمله فخرج وترك باب الشقة مفتوحا على أمل أن تعود الزوجة إلا أنها توجهت إلى منزل أسرتها ولم تبال بطفلها أنس الذى لقى مصرعه جوعا

وقال الجيران إن الأم سبق وأن تركت طفلها قبل ذلك في الشارع وذهبت لأهلها إضافة إلى واقعة أخرى عندما تركت طفليها من قبل في الشقة بمفردهما إلا أن الطفل الأكبر أخبر الجيران أنهما بمفردهما وأنقذوهما

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بورود بلاغ من "ع ح" عامل بأنه اكتشف وفاة نجله الطفل "أنس ع ح" 4 شهور داخل الشقة سكنه وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "ا ش ع ن" 24 عاما ربة منزل

وأضاف بوجود خلافات مستمرة مع زوجته وقيامه بالمبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة على أثر تلك الخلافات ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم زوجته المذكورة بالإهمال وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث خلاف بينه وبين زوجته قامت على أثره بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الآخر مروان بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية دون علمه تاركة الطفل الرضيع بصحبة والده

من جانبها قررت نيابة مركز طوخ حجز كل من "ع ح" 28 عاما عامل وزوجته "ا ش ع" 24 عاما ربة منزل لحين ورود تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة، وإحالة جثة الطفل للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.