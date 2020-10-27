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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تمر مصر بظروف استثنائية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر، وفي الساعات الأولى من صباح امس الإثنين، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في الدولة لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الواحدة صباح الإثنين، وذلك بعدما يقر مجلس الوزراء القرار بشكل رسمي.

والسبب في حيثيات القرار الجمهوري هو الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر، ويتم نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، والقرار رقمه 596 لسنة 2020.

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دولة عربية تعلن حالة الطوارئ في البلاد.. والجيش ينتشر في الشوارع وهذا ما يحدث؟

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وجاء نص القرار في خمسة مواد، المادة الأولى هي نص الإعلان نفسه، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر تبدأ من صباح الإثنين 26/10/2020 وحتى ثلاثة أشهر قادمة.

وفي المادة الثانية من نص إعلان حالة الطوارئ، كلف السيسي الجيش والشرطة باتخاذ ما يلزم ل"حفظ الأمن في جميع أنحاء الدولة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين في مصر" وفقا لوسائل إعلام رسمية.

السجن للمخالفين

وفي المادة الثالثة من القانون المكون من خمسة مواد ، يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باختصاصات رئيس الجمهورية وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ونصت المادة الرابعة من القانون على عقاب كل من يخالف الاوامر الصادرة من قبل الرئيس بالسجن وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه في القانون، والمادة الخامسة هي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.