‘‘السعودية’’ تعلن عن 12 خدمة جديدة للمقيمين

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عدن - نيرة ابو خليفة - أضافت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية ، خدمة جديدة للمقيمين تمكنهم من خلالها تجديد الإقامة والخروج والعودة إلكترونياً وهم خارج المملكة.
وأكد العميد "خالد بن حمد الصيخان" مساعد مدير عام الجوازات للشؤون التقنية : أن الخدمات الـ 12 الإضافية الجديدة ، التي أُطلقت عبر منصات أبشر أفراد وأبشر أعمال ومقيم ، ستمكّن المواطنين والمقيمين من إنجاز المزيد من الخدمات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الجوازات.
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وأشار إلى أن أبرز الخدمات الجديدة تتمثل أيضاً في تجديد إقامة المقيمين المتواجدين خارج المملكة ، وذلك عبر أبشر صاحب العمل ، حيث كان من الاستحالة تنفيذها في السابق ، موضحاً : أن المواطن كان في السابق يراجع الجوازات للخدمات التي يحتاجها لأبنائه دون الـ 15 عاماً ولا يحملون هويات وطنية ، وحالياً يمكنه الدخول عبر حسابه في أبشر ويتم انجاز الخدمة.
وأضاف العميد خالد الصيخان : أن تمديد تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة يمكنهم حالياً انجاز الخدمة عبر أبشر ، حيث كان سابقاً يحتاج إلى مراجعة الجوازات والخارجية وقنصليات المملكة في الخارج.
المصدر: دنيا الوطن
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